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Як навчити свого пса виконувати команду "Дай лапу": важливі кроки

9 жовтня 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як навчити свого собаку давати лапу — покрокова інструкція
Дівчина, яка тримає лапу свого собаки на вулиці. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Команди для собаки є одним з найголовніших складових у її вихованні, тому важливо, щоб улюбленець вмів їх виконувати. Кінологиня Вікторія Кунаковська розповіла, що потрібно робити, щоб ваш домашній улюбленець виконував команду "дай лапу".

Своїм досвідом у дресируванні Вікторія Кунаковська поділилася на сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Дресирування кожного собаки — це дуже важливий етап в його житті, адже тільки так можна навчити свого домашнього улюбленця правильно себе поводити. Про це потрібно знати кожному власнику собаки, який до цього відповідально ставиться.

Собака, выполняющая команду "Дай лапу"
Собака, який виконує команду "Дай лапу".Фото: Freepik

Одними з найпростіших для собаки команд є такі команди, як:

  • "Дай лапу"
  • "Фу", "Не можна"
  • "Поруч"
  • "Сидіти"

Щоб навчити свого собаку давати лапу вам, потрібно знати декілька простих, але, водночас, ефективних правил. 

Як навчити собаку давати лапу

Кожен собака повинен вміти давати лапу, адже ця команда є найпростішою серед усіх. Справа в тому, що ця здатність є дуже корисною, адже у майбутньому пес може вивчити більш складні команди. Тому, щоб навчити собаку давати лапу, варто знати простий план.

Девушка, которая дает собаке угощение
Дівчина, яка дає собаці смаколик. Фото: Freepik

Спочатку потрібно взяти улюблений смаколик свого домашнього улюбленця, покласти його у долоню і дати йому понюхати. Потім потрібно затиснути смаколик у кулаку, витягнути руку на рівні грудей свого собаки і так тримати декілька секунд.

Коли собака почне просити у вас дати їй цей смаколик, вона почне класти свою лапку на вашу руку. Тільки у цей момент ви розкриваєте свій кулак і кажете йому "Дай лапу". Звісно, після цього ваш домашній улюбленець дасть лапку, щоб отримати довгоочікуваний смаколик.

Але важливо пам’ятати, що таку вправу потрібно повторювати декілька разів. Робити це потрібно до того моменту, поки ваш домашній улюбленець не зрозуміє, що ви від нього хочете.  

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна собаку залишати вдома самого на тривалий час. 

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