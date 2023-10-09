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Как научить своего пса выполнять команду "Дай лапу": важные шаги

9 октября 2023 20:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как научить свою собаку давать лапу — пошаговая инструкция
Девушка, которая держит лапу своей собаки на улице. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Команды для собаки являются одной из главных составляющих ее воспитания, поэтому важно, чтобы любимец умел их выполнять. Кинолог Виктория Кунаковская рассказала, что нужно делать, чтобы ваш домашний питомец выполнял команду "дай лапу".

Своим опытом в дрессировке Виктория Кунаковская поделилась на странице в социальной сети Instagram.

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Дрессировка каждой собаки — это очень важный этап в ее жизни, ведь только так можно научить своего домашнего любимца правильно себя вести. Об этом нужно знать каждому владельцу собаки, который к этому ответственно относится.

Собака, выполняющая команду "Дай лапу"
Собака, выполняющая команду "Дай лапу". Фото: Freepik

Одними из самых простых для собаки команд являются такие команды, как:

  • "Дай лапу"
  • "Фу", "Нельзя"
  • "Рядом"
  • "Сидеть"

Чтобы научить свою собаку давать лапу вам, нужно знать несколько простых, но, в то же время, эффективных правил.

Как научить собаку давать лапу

Каждая собака должна уметь давать лапу, ведь эта команда является самой простой среди всех. Дело в том, что эта способность очень полезна, ведь в будущем пес может изучить более сложные команды. Поэтому, чтобы научить собаку давать лапу, следует знать простой план.

Девушка, которая дает собаке угощение.
Девушка, которая дает собаке угощение. Фото: Freepik

Сначала нужно взять любимое угощение своего домашнего любимца, положить его в ладонь и дать ему понюхать. Затем нужно зажать вкуснятину в кулаке, вытянуть руку на уровне груди своей собаки и так держать несколько секунд.

Когда собака начнет просить у вас дать ей эту вкуснятику, она начнет класть свою лапку на вашу руку. Только в этот момент вы раскрываете свой кулак и говорите ему "Дай лапу". Конечно, после этого ваш домашний любимец даст лапку, чтобы получить долгожданную вкуснятину.

Но важно помнить, что такое упражнение нужно повторять несколько раз. Делать это нужно до того момента, пока ваш домашний питомец не поймет, чего вы от него хотите.

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