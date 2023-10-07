Як обрати сухий корм для свого собаки — важливі критерії

Собака, якій дають їсти сухий корм. Фото: Freepik

Кожна людина, яка відповідально ставиться до свого домашнього улюбленця, хоче, аби в нього все було добре зі здоров’ям, а на це дуже сильно впливає те, що він вживає. Тому ми пояснюємо, як правильно вибрати корм для свого собаки.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати про сухий корм для собак.

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Як правильно вибрати сухий корм для свого собаки

У світі є велика кількість різних брендів і типів сухого корму для собак, тому вибрати саме той, який підійде для вашого собаки, дуже важко. Але варто розуміти, що звернути увагу треба як на вартість і популярність бренду, так і на склад корму, відгуки та його призначення.

Маленька собака, яка їсть корм у мисці. Фото: Freepik

Коли ви обираєте відповідний корм для свого чотирилапого друга, дуже важливо переконатися у його якості та безпеці. Потрібно звернути окрему увагу на такі речі, як:

Білки. Джерелами цього компоненту є яловичина, риба і курка, які повинні бути на першому місці списку інгредієнтів. Білок є головним елементом для живлення собаки.

Вуглеводи. Вони входять до складу рису, ячменю та картоплі. При цьому, не варто вибирати сухий корм, до складу якого входить велика кількість зернових.

Жири. Джерелами цього компоненту є курячий або риб’ячий жир, які важливі для покращення стану здоров’я шкіри та вовни.

Вітаміни і мінерали. Ці речовини потрібні для того, щоб підтримувати загальний добробут собаки.

Призначення корму

Собаки відрізняються за віком, розміром і рівнем активності, тому важливо підібрати раціон, який підійде саме для вашого собаки. Виробники пропонують великий вибір продукції, в залежності від цих критеріїв.

Вік собаки

Вік домашнього улюбленця дуже сильно впливає не тільки на процес метаболізму, а й на енергічні потреби. Наприклад, маленьким цуценятам потрібно давати більш поживний корм, який містить багато вітамінів і білків. А вже дорослим варто лише підтримувати стабільну вагу і давати необхідні поживні компоненти.

Дорослий собака, який їсть кістку з руки людини. Фото: Freepik

Розмір і порода

Маленькі породи зазвичай мають більш високий обмін речовин, тому їм потрібно давати корм з великою кількістю калорій. А великі породи варто годувати так, щоб підтримувати стан суглобів і опорно-рухового апарату.

Рівень активності

Собакам, які є дуже активними, потрібно більше енергії, тому їм слід давати корм з великою кількістю калорій. А ось домашнім собакам підійде корм, який містить низький рівень калорій.

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