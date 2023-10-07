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Як правильно обрати сухий корм для собаки: важливі критерії, які варто знати

7 жовтня 2023 08:57
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як обрати сухий корм для свого собаки — важливі критерії
Собака, якій дають їсти сухий корм. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Кожна людина, яка відповідально ставиться до свого домашнього улюбленця, хоче, аби в нього все було добре зі здоров’ям, а на це дуже сильно впливає те, що він вживає. Тому ми пояснюємо, як правильно вибрати корм для свого собаки.

Новини.LIVE розповідає, що варто знати про сухий корм для собак.

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Як правильно вибрати сухий корм для свого собаки

У світі є велика кількість різних брендів і типів сухого корму для собак, тому вибрати саме той, який підійде для вашого собаки, дуже важко. Але варто розуміти, що звернути увагу треба як на вартість і популярність бренду, так і на склад корму, відгуки та його призначення.

Маленькая собака, которая ест корм в миске
Маленька собака, яка їсть корм у мисці. Фото: Freepik

Коли ви обираєте відповідний корм для свого чотирилапого друга, дуже важливо переконатися у його якості та безпеці. Потрібно звернути окрему увагу на такі речі, як:

  • Білки. Джерелами цього компоненту є яловичина, риба і курка, які повинні бути на першому місці списку інгредієнтів. Білок є головним елементом для живлення собаки.
  • Вуглеводи. Вони входять до складу рису, ячменю та картоплі. При цьому, не варто вибирати сухий корм, до складу якого входить велика кількість зернових.
  • Жири. Джерелами цього компоненту є курячий або риб’ячий жир, які важливі для покращення стану здоров’я шкіри та вовни.
  • Вітаміни і мінерали. Ці речовини потрібні для того, щоб підтримувати загальний добробут собаки.

Призначення корму

Собаки відрізняються за віком, розміром і рівнем активності, тому важливо підібрати раціон, який підійде саме для вашого собаки. Виробники пропонують великий вибір продукції, в залежності від цих критеріїв.

Вік собаки

Вік домашнього улюбленця дуже сильно впливає не тільки на процес метаболізму, а й на енергічні потреби. Наприклад, маленьким цуценятам потрібно давати більш поживний корм, який містить багато вітамінів і білків. А вже дорослим варто лише підтримувати стабільну вагу і давати необхідні поживні компоненти.

Взрослая собака, которая ест кость из руки человека
Дорослий собака, який їсть кістку з руки людини. Фото: Freepik

Розмір і порода

Маленькі породи зазвичай мають більш високий обмін речовин, тому їм потрібно давати корм з великою кількістю калорій. А великі породи варто годувати так, щоб підтримувати стан суглобів і опорно-рухового апарату.

Рівень активності

Собакам, які є дуже активними, потрібно більше енергії, тому їм слід давати корм з великою кількістю калорій. А ось домашнім собакам підійде корм, який містить низький рівень калорій.

Нагадаємо, ми писали про те, які породи собак є найагресивнішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, що характер собаки може сказати про її власника. 

Також ми повідомляли про те, які популярні породи собак схожі на цуценят.

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