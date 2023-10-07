Как выбрать сухой корм для своей собаки — важные критерии

Собака, которой дают есть сухой корм. Фото: Freepik

Каждый человек, который ответственно относится к своему домашнему любимцу, хочет, чтобы у него все было хорошо со здоровьем, а на это очень сильно влияет то, что он употребляет. Поэтому мы объясняем, как правильно выбрать корм для своей собаки.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать о сухом корме для собак.

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Как правильно выбрать сухой корм для своей собаки

В мире есть большое количество разных брендов и типов сухого корма для собак, поэтому выбрать именно тот, который подойдет для вашей собаки, очень трудно. Но следует понимать, что обратить внимание нужно как на стоимость и популярность бренда, так и на состав корма, отзывы и его предназначение.

Маленькая собака, которая ест корм в миске. Фото: Freepik

Когда вы выбираете подходящий корм для своего четырехлапого друга, очень важно убедиться в его качестве и безопасности. Следует обратить особое внимание на такие вещи, как:

Белки. Источниками этого компонента является говядина, рыба и курица, которые должны быть на первом месте списка ингредиентов. Белок является основным элементом для питания собаки.

Углеводы. Они входят в состав риса, ячменя и картофеля. При этом, не следует выбирать сухой корм, в состав которого входит большое количество зерновых.

Жиры. Источниками этого компонента являются куриный или рыбий жир, которые важны для улучшения состояния здоровья кожи и шерсти.

Витамины и минералы. Эти вещества нужны для того, чтобы поддерживать общее благосостояние собаки.

Назначение корма

Собаки отличаются по возрасту, размеру и уровню активности, поэтому важно подобрать рацион, который подойдет именно для вашей собаки. Производители предлагают большой выбор продукции, в зависимости от этих критериев.

Возраст собаки

Возраст домашнего питомца очень сильно влияет не только на процесс метаболизма, но и на энергичные потребности. К примеру, маленьким щенкам нужно давать более питательный корм, содержащий много витаминов и белков. А уже взрослым стоит только поддерживать стабильный вес и давать необходимые питательные компоненты.

Взрослая собака, которая ест кость из руки человека. Фото: Freepik

Размер и порода

Маленькие породы обычно обладают более высоким обменом веществ, поэтому им нужно давать корм с большим количеством калорий. А большие породы следует кормить так, чтобы поддерживать состояние суставов и опорно-двигательного аппарата.

Уровень активности

Собакам, которые очень активны, нужно больше энергии, поэтому им следует давать корм с большим количеством калорий. А вот домашним собакам подойдет корм, содержащий низкий уровень калорий.

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