Скільки живуть собаки і як продовжити їхнє життя — ветеринар дав поради

Дівчина грає з собакою у кімнаті. Фото: google.com

Наші домашні улюбленці приносять у життя багато любові. Вони здатні підняти настрій та розрадити. Проте, на жаль, тривалість їхнього життя набагато коротша за наше. Жоден ветеринар точно не зможе сказати, скільки проживе ваш пес. Проте є фактори, які впливають на тривалість життя собаки.

Докладніше про них розповів лікар ветеринарної медицини Ілля Пронько в інтерв'ю Факти Life.

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Від чого залежить тривалість життя собаки

За статистикою, в середньому тривалість життя собак, коливається від 10 до 15 років.

Ветеринар перерахував ряд факторів, від яких залежить, скільки житиме собака. Враховуючи їх або навіть впливаючи на них, можна домогтися довголіття для вашого домашнього улюбленця.

1. Порода та генетика

Як пояснює Пронько, декоративні породи живуть близько 12-16 років. До прикладу, пекінеси живуть до 12 років, що зумовлено їхньою схильністю до хвороб.

Також собаки змішаних порід часто живуть довше, ніж чистопородні. У них міцніший імунітет, а схильність до генетичних захворювань, навпаки, менша. Тому вони можуть прожити близько 12-20 років.

Тож, генетика має чималий вплив на життя собак. Адже навіть якщо тваринка добре харчується, має правильний догляд та достатній рівень активності, спадкові хвороби можуть скоротити її вік.

Великий пес у родині. Фото: depositphotos.com

2. Розмір тварини

За словами Пронька, чим більше тварина за розмірами, тим менше вона живе. Так середній вік великого собаки 8-12 років, хоча бувають і винятки — 13-15 років.

3. Стать

Ветеринар підкреслив, що і стать має велике значення, адже часто самки живуть на 1-2 роки довше.

Цьому є наукове пояснення, оскільки самки мають виношувати та вигодовувати потомство, їх запас витривалості набагато більший.

Водночас Пронько зауважив, часті пологи (частіше, ніж раз на рік) та неякісне відновлення після них вкорочують віку самці. Ба більше, її потомству також.

4. Ветеринарний супровід

Собаки, як і люди, потребують щорічного обстеження, профілактичних походів до лікаря, щеплень від різних хвороб. Пронько звернув увагу, що більшість хвороб у тварин, так само як і в людей, на початкових стадіях лікувати набагато легше.

"Якщо стежити за станом здоров’я та контролювати хронічні захворювання — термін життя можна збільшити", — наголошує ветеринар.

5. Догляд та харчування

Збалансоване харчування та якісний догляд за здоровим собакою може значно збільшити тривалість його життя.

Варто подбати про якісний раціон, який підходитиме вашій тваринці, особливо, якщо вона має певні особливості чи алергії. Пильнуйте за якістю зубів та шерсті тваринки.

До цього ж пункту належить і місце відпочинку тварини. Воно має розміщуватися у тиші, якомога далі від радіаторів, шуму, побутової техніки та протягів.

Собака на прогулянці з господарями. Фото: istockphoto.com

6. Вигул собаки

Якщо ви виводите свого улюбленця з дому виключно для того, щоб він сходив у туалет, не чекайте, що він буде здоровим, щасливим та довго житиме.

Щоб мати гарне самопочуття для кожного собаки важлива якісна прогулянка — активний відпочинок.

Для маленьких собак — близько години щодня. Для чотирилапих велетнів — не менше трьох годин на день.

7. Компанія

Якщо ваш пес відчуває себе самотнім або має стреси, це значно вкорочує тривалість його життя. Тож, вкрай важливо, щоб господар приділяв своєму чотирилапому другу достатньо часу та уваги.

8. Виховання

Один з неочевидних факторів. Однак, як стверджує ветеринар, собаки, які не знають команд та не слухаються господаря частіше стають жертвами нещасних випадків, тому статистично менше живуть.

Якщо врахувати ці фактори та серйозно ставитися до життя та здоров'я песика, то сміливо можна очікувати, що ваш домашній улюбленець буде жити значно довше, ніж говорить статистика.

Маленька собака в будинку. Фото: depositphotos.com

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