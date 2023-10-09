Сколько живут собаки и как продлить их жизнь — ветеринар дал советы

Девушка играет с собакой в комнате. Фото: google.com

Наши домашние питомцы приносят в жизнь много любви. Они способны поднять настроение и утешить. Однако, к сожалению, продолжительность их жизни намного короче нашей. Ни один ветеринар точно не сможет сказать, сколько проживет ваш пес. Однако есть факторы, влияющие на продолжительность жизни собаки.

Подробнее о них рассказал врач ветеринарной медицины Илья Пронько в интервью Факты Life.

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От чего зависит продолжительность жизни собаки

По статистике, в среднем продолжительность жизни собак колеблется от 10 до 15 лет.

Ветеринар перечислил ряд факторов, от которых зависит, сколько будет жить собака. Учитывая их или даже воздействуя на них, можно добиться долголетия для вашего домашнего питомца.

1. Порода и генетика

Как объясняет Пронько, декоративные породы живут около 12-16 лет. К примеру, пекинесы живут до 12 лет, что обусловлено их склонностью к болезням.

Также собаки смешанных пород часто живут дольше, чем чистопородные. У них более крепкий иммунитет, а склонность к генетическим заболеваниям, наоборот, меньше. Потому они могут прожить около 12-20 лет.

Итак, генетика имеет большое влияние на жизнь собак. Ведь даже если животное хорошо питается, имеет правильный уход и достаточный уровень активности, наследственные болезни могут сократить возраст.

Большой пес в семье. Фото: depositphotos.com

2. Размер животного

По словам Пронько, чем больше животное по размерам, тем меньше оно живет. Так средний возраст большой собаки 8-12 лет, хотя бывают и исключения — 13-15 лет.

3. Пол

Ветеринар подчеркнул, что и пол имеет большое значение, ведь часто самки живут на 1-2 года дольше.

Этому есть научное объяснение, поскольку самки должны вынашивать и вскармливать потомство, их запас выносливости гораздо больше.

В то же время Пронько заметил, частые роды (чаще, чем раз в год) и некачественное восстановление после них укорачивают век самке. Более того, ее потомству тоже.

4. Ветеринарное сопровождение

Собаки, как и люди, нуждаются в ежегодном обследовании, профилактических походах к врачу, прививках от различных болезней. Пронько обратил внимание, что большинство болезней у животных, равно как и у людей, на начальных стадиях лечить гораздо легче.

"Если следить за состоянием здоровья и контролировать хронические заболевания — срок жизни можно увеличить", — отмечает ветеринар.

5. Уход и питание

Сбалансированное питание и качественный уход за здоровой собакой может значительно увеличить продолжительность жизни.

Следует позаботиться о качественном рационе, который будет подходить вашему животному, особенно, если он имеет определенные особенности или аллергии. Следите за качеством зубов и шерсти животного.

К этому же пункту относится и место отдыха животного. Оно должно располагаться в тишине, как можно дальше от радиаторов, шума, бытовой техники и сквозняков.

Собака на прогулке с хозяевами. Фото: istockphoto.com

6. Выгул собаки

Если вы выводите своего любимца из дома исключительно для того, чтобы он сходил в туалет, не ждите, что он будет здоров, счастлив и станет долгожителем.

Чтобы иметь хорошее самочувствие для каждой собаки важна качественная прогулка — активный отдых.

Для маленьких собак — около часа каждый день. Для четырехлапых великанов — не менее трех часов в день.

7. Компания

Если ваш пес чувствует себя одиноким или испытывает стрессы, это значительно укорачивает продолжительность его жизни. Поэтому крайне важно, чтобы хозяин уделял своему четырехлапому другу достаточно времени и внимания.

8. Воспитание

Один из неочевидных факторов. Однако, как утверждает ветеринар, собаки, которые не знают команд и не слушаются хозяина, чаще становятся жертвами несчастных случаев, поэтому статистически меньше живут.

Если учесть эти факторы и серьезно относиться к жизни и здоровью собачки, то смело можно ожидать, что ваш домашний любимец будет жить значительно дольше, чем говорит статистика.

Маленький пес в доме. Фото: depositphotos.com

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