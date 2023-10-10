ТОП-5 самых умных мелких пород собак — изучают команду за несколько повторений

Молодая женщина, которая вытирает собаку породы Корги. Фото: Freepik

Собаки — это очень умные создания, умеющие понимать своих хозяев всего после одного взгляда, но не только это касается больших по размеру животных. Маленькие собачки тоже очень умны, хотя некоторые считают, что размер их мозга соответствует размеру их тела, впрочем, это не так.

Новини.LIVE представляет вам ТОП-5 самых умных собак маленьких пород.

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Пудель

Эта порода собак считается одной из самых сообразительных в мире. Сначала этих животных выводили для того, чтобы они искали трюфели, но сейчас они являются собаками-компаньонами. Из-за высокого интеллекта эту породу очень легко дрессировать, они даже могут добиться успеха в кинологическом спорте.

Пудель может выучить новую команду меньше, чем за пять повторений, поэтому его называют одной из самых умных пород.

Маленькая собака породы Пудель. Фото: Freepik

Папильон

Вес этой породы с ушками в форме крыльев составляет всего три-пять килограмм. Эти собаки обладают достаточно развитым адаптивным интеллектом, умеют хорошо запоминать требования и хорошо справляются с различными задачами, которые перед ними ставят владельцы.

Эти маленькие, но очень энергичные собаки любят показывать собственные трюки и находят общий язык с детьми.

Собака породы Папильон. Фото: Freepik

Шелти

Эта порода собак считается достаточно активной, а в древности ее использовали для охраны стада, ведь они сразу подавали знак, когда кто-то подходил к животным. Обычно шелти гоняются за кроликами, белками или теми, кто проникает в дом.

Владельцам очень легко учить эту породу новым и даже сложным командам. Она способна выучить новую команду после пяти повторений.

Породы Шелти, которая использовалась для охраны стада. Фото: Freepik

Вельш-корги пемброк

Сначала эту породу животных разводили для того, чтобы пасти скот, и это они делают и сегодня. Несмотря на то, что они достаточно маленькие, они могут выполнять те задачи, которые не может выполнить большинство других пород.

Чтобы выучить новую команду, им нужно повторять ее от пяти до 15 раз.

Собака породы Вельш-Корги пемброк. Фото: Pinterest

Йоркширский терьер

Эта популярная порода очень самоуверенная и независимая, а люди называют ее большой собакой в маленьком теле. Йоркширский терьер очень дружелюбен и лоялен, особенно, это касается людей пожилого возраста и с различными болезнями.

Ученые выяснили, что эта порода способна освоить новый трюк за 15-20 повторений.

Собака породы Йоркширский терьер. Фото: Freepik

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