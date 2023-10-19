ТОП-5 порід собак, які вважаються найрідкіснішими — унікальні тварини

Азавак, який є однією з найрідкісніших порід собак. Фото: Pinterest

Мода існує не тільки на одяг, взуття чи сумки, а й на породи собак, адже деякі з них стають вже не такими популярними, як раніше, тому про них люди забувають. Тож, ми розповідаємо про те, які породи собак стали найрідкіснішими.

Новини.LIVE розповідає про п’ять порід собак, які перестали бути популярними.

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Пхунсан

Батьківщиною цієї породи є Корея, а подейкують, що вона вийшла через схрещування вовка, тигра і собаки. Втім, це більше міф, аніж правдива інформація. Цей собака має досить агресивний характер, тому в будинку його утримувати дуже важко, через що ця порода, ймовірно, стала не такою популярною.

Рідкісна порода собак Пхунсан. Фото: Pinterest

Азавак

Ця порода є одночасно мисливцем, охоронцем і просто вірним псом, а також досить витривалою. Втім, вартість цієї вже непопулярної породи є занадто високою. Походить азавак з Африки, і протягом багатьох століть вважався компаньйоном кочівників південної Сахари.

Порода Азавак, яка є рідкісною. Фото: Pinterest

Каталбурун

Цей мисливський собак має досить рідкісний вигляд носа, адже він в нього поділений на дві частини. Полювати ці собаки, яких вивели у Туреччині, починають вже у пів року. Каталбурун є дуже відданим та стриманим собакою, не вимагає особливого догляду, але їх потрібно довго вигулювати.

Пес породи Каталбурун з унікальним носом. Фото: Pinterest

Пумі

Цю породу собак отримали шляхом схрещування пулі, тер’єрів і вівчарки. Її визнали національною гордістю Угорщини, втім, популярною вона є тільки там. Пумі має дуже важкий характер, гучний голос, але водночас найвищий інтелект.

Три собаки породи Пумі. Фото: Pinterest

Норвезький лундехунд

Це доволі рідкісна порода собак, яка з’явилася на північному узбережжі Норвегії. Раніше місцеві мешкінці використовували норвезьких лундехундов для видобутку таких морських птахів, як іпатки. Через свою унікальну форму тіла ця порода здатна лазити по скелях, у печерах та норах.

Рідкісна собака Норвезький лундехунд. Фото: Pinterest

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