ТОП-5 порід собак, які вважаються найрідкіснішими — унікальні тварини

ТОП-5 найрідкісніших порід собак: їх майже ніде не можна знайти
Мода існує не тільки на одяг, взуття чи сумки, а й на породи собак, адже деякі з них стають вже не такими популярними, як раніше, тому про них люди забувають. Тож, ми розповідаємо про те, які породи собак стали найрідкіснішими.
Новини.LIVE розповідає про п’ять порід собак, які перестали бути популярними.
ТОП-5 найрідкісніших порід собак
Пхунсан
Батьківщиною цієї породи є Корея, а подейкують, що вона вийшла через схрещування вовка, тигра і собаки. Втім, це більше міф, аніж правдива інформація. Цей собака має досить агресивний характер, тому в будинку його утримувати дуже важко, через що ця порода, ймовірно, стала не такою популярною.
Азавак
Ця порода є одночасно мисливцем, охоронцем і просто вірним псом, а також досить витривалою. Втім, вартість цієї вже непопулярної породи є занадто високою. Походить азавак з Африки, і протягом багатьох століть вважався компаньйоном кочівників південної Сахари.
Каталбурун
Цей мисливський собак має досить рідкісний вигляд носа, адже він в нього поділений на дві частини. Полювати ці собаки, яких вивели у Туреччині, починають вже у пів року. Каталбурун є дуже відданим та стриманим собакою, не вимагає особливого догляду, але їх потрібно довго вигулювати.
Пумі
Цю породу собак отримали шляхом схрещування пулі, тер’єрів і вівчарки. Її визнали національною гордістю Угорщини, втім, популярною вона є тільки там. Пумі має дуже важкий характер, гучний голос, але водночас найвищий інтелект.
Норвезький лундехунд
Це доволі рідкісна порода собак, яка з’явилася на північному узбережжі Норвегії. Раніше місцеві мешкінці використовували норвезьких лундехундов для видобутку таких морських птахів, як іпатки. Через свою унікальну форму тіла ця порода здатна лазити по скелях, у печерах та норах.
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