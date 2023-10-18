Які собаки вважаються найстарішими — ТОП-5 порід

Молода дівчина із собакою породи Грейхаунд. Фото: Freepik

На світі є багато собак, які мають дуже давню історію, тому саме час про них дізнатися. Ми розповідаємо про п’ять популярних порід собак, які з’явилися багато років тому і зараз вважаються найстарішими серед інших тварин.

Новини.LIVE розповідає про найстаріші породи собак.

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Акіта-іну (10 тисяч років)

Ця порода собак вважається найстарішою. Залишки тварин, які археологи знайшли у кам’яному притулку Камікуроіва в Ехіме, відносяться до періоду Джомон. Зруйновані зуби цих собак означають той факт, що їх використовували для полювання на великих ссавців.

Коли ця порода з’явилася в горах Японії, вона стала більш домашньою, а згодом акіта-іну стала другом самураїв. Ця порода вважається захисником сім’ї та символом здорового життя.

Пес породи Акіта-іну. Фото: Pixabay

Гренландська їздова собака (9,5 тисячі років)

Ця порода вживає тільки ті продукти, які містять багато жиру, бігає і тягає сани у місті, де мало кисню. За думкою вчених, брак генетичної адаптації означає той факт, що ці собаки працювали разом з людьми більш, ніж 9,5 тисячі років тому.

Проте з 2018 року популяція цієї породи, на жаль, скоротилася, через що вона може повністю зникнути.

Гренландська їздова собака. Фото: Pinterest

Афганський хорт (8 тисяч років)

Спочатку цю породу використовували для того, щоб полювати на дичину, наприклад, на антилоп та навіть леопардів. Цих собак використовував кочовий народ Афганістану, а потім військові з Великої Британії.

Ця порода має досить впертий характер, через що їх дуже важко дресирувати. Завдяки довгій шерсті хорт здатний перемагати на різних виставках, а грайливий характер робить цю породу гарним другом для господаря.

Порода Афганський хорт. Фото: Pinterest

Грейхаунд (8 тисяч років)

Цю породу зображали на храмових малюнках, які були знайдені у сучасній Туреччині. Цих собак вважають гарними мисливцями, справжніми партнерами господарів і сторожовими псами, які здатні охороняти помешкання свого власника.

Через голод, який поширився на всій території Європи, ця порода собак майже вимерла. Її врятували священнослужителі, які продовжили розводити цих собак.

Собака породи Грейхаунд. Фото: Pinterest

Басенджі (5 тисяч років)

Ця порода собак зовсім не пахне, рідко гавкає, охайно живе і любить, коли навколо чисто. Раніше цю породу цінували за гострий розум, неймовірну швидкість і розвинений нюх. А висока трава надала цій породі здатність високо стрибати.

Втім, варто зазначити, що ця порода любить активність і розумову діяльність.

​​​​​Пес породи Басенджі. Фото: Pinterest

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