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Наберіться терпіння і витримки: ТОП-5 порід собак, яких найважче дресирувати

17 жовтня 2023 19:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Які породи собак найважче дресирувати — ТОП-5 тварин, з якими потрібно терпіння
Чоловік, який дресирує свого собаку. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Процес дресирування є дуже важливим в житті собак, адже необхідно зробити так, щоб тварина була гарно вихованою. Варто знати, які ж породи собак дуже складно дресирувати, адже потрібно мати багато витримки і терпіння.

Про собак, яких важко дресирувати, повідомляє Daily Mail.

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ТОП-5 порід собак, яких найважче дресирувати

Бігль

Ця порода собак є прекрасним домашнім улюбленцем і легко знаходить спільну мову з дітьми. Але власникам з ними досить складно, адже їх дуже важко дресирувати. Коли справа доходить до тренувань, вони можуть відволікатися, адже вони постійно вирушають на пошуки різних ароматів.

Підлітковий період у біглів проходить у період з шести до 12 місяців, а це означає, що всі команди, яких ви їх навчили, вони можуть забути. Тому краще мати терпіння та продовжувати вчити, як це відбувалося у перші декілька тижнів.

Собака породы Бигль
Собака породи Бігль. Фото: Freepik

Джек-рассел-тер'єр

Цю породу собак вивели для вигнання лисиць з барлігів у момент полювання. Вони мають неймовірно сильний інстинкт здобичі, через що можуть виникати проблеми під час дресирування. Щоб навчити цього собаку командам, варто перенаправити його енергію.

Експерти рекомендують займатися розумовою діяльністю і гуляти у період між тренуванням і відпочинком. Завдяки цьому ваша тварина буде більш спокійною і слухняною.

Собака породы Джек-рассел-терьер
Собака породи Джек-рассел-тер'єр. Фото: Pinterest

Французький бульдог

Варто розуміти, що дресирувати цього собаку потрібно з того моменту, як тільки цуценя з’явилося в домі. За словами експертів, мозок цих собак набагато більше, ніж всі думають, тому вони здатні вбирати багато корисної інформації.

Потрібно якомога раніше почати тренування, щоб отримати вихованого улюбленця. Можливо, навіть є шанс навчити деяких трюків на ранньому етапі життя цього собаки.

Французский бульдог
Собака породи Французький бульдог. Фото: Pinterest

Бордер-коллі

Цей собака має багато енергії, через що йому постійно потрібно рухатися, ще він не полюбить господаря, який є ледачим у житті. Ця порода є дуже розумною і легко вчить нові команди, але, щоб стимулювати її, варто щодня дресирувати.

Краще дати їм щось корисне, щоб вони могли це переслідувати, і гарно їх підтримувати. 

Бордер-колли
Собака породи Бордер-коллі. Фото: Pexels

Німецька вівчарка

Експерти кажуть, що важливо дресирувати цю породу після того, як ви її забрали додому. Але варто розуміти, що такі великі охоронні породи, як німецька вівчарка, не дуже добре можуть впоратися у життям у самому центрі міста.

Справа в тому, що в обмежених умовах цим собакам дуже важко отримувати достатнє дресирування і зробити відповідні вправи у великому місті.

Немецкая овчарка
Собака породи Німецька вівчарка. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які породи собак мають найагресивніший характер. 

Раніше ми розповідали про те, які породи собак найбільше люблять своїх господарів. 

Також ми повідомляли про те, які породи собак варто завести тим, в кого ніколи не було цуценя.

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