Які породи собак найбільше люблять своїх господарів — вміють підняти настрій

Чоловік, який обіймає Золотистого ретривера. Фото: Freepik

Власники домашніх тварин точно знають, як улюбленці вміють покращувати їм настрій та приносити справжню радість у життя, особливо, це стосується собак. Щоб мати гарну атмосферу вдома, варто знати, які ж породи люблять своїх господарів найбільше.

Новини.LIVE розповідає про дві породи собак, які люблять своїх власників найбільше.

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Золотистий ретривер

Цю собаку люди вважають собакою для обіймів, адже він має гарну контактність, велике терпіння і вміння розсмішити. Ретривери дуже гармонійно вписуються у сім’ю, адже вміють підлаштовуватися до кожної людини.

Собака породи Золотистий ретривер, який сидить у машині. Фото: Freepik

Вони дуже обережно поводять себе з дітьми, але із задоволенням граються з ними. Ця порода собак здатна показувати свою емпатію і майже ніколи не агресують. Причому, коли у когось з родини поганий настрій, ретривери завжди їх підтримують.

Через таку здатність золотистих ретриверів дуже часто використовують як собаку-поводиря або тварину для терапії.

Такса

Не дивлячись на те, що за природою ця порода є дуже маленькою, в неї велике серце. А лише один зовнішній вигляд не може не викликати позитивні емоції у людей. Варто зазначити, що таку форму такси отримали через те, що їх виводили для полювання на тварин, які мешкають у норах.

Такса, яка грається з іграшкою. Фото: Freepik

Такси дуже люблять тактильний контакт, тому тим, хто часто відчуває себе самотніми, точно потрібно завести цього собаку. Цій породі дуже потрібно спілкування, тому вона постійно ходить за господарем і розуміє навіть його стан душі тільки за одним поглядом.

А ось без уваги у такси може навіть виникнути депресія, але в інших випадках вони люблять постійно гратися, тому це буде хорошим вибором для сімей, де є діти. Ця порода є дуже кмітливою, легко вчить нові команди і хоробро захищає "свою" людину.

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