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Домашні антидепресанти: які породи собак найбільше люблять своїх господарів

12 жовтня 2023 20:47
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Які породи собак найбільше люблять своїх господарів — вміють підняти настрій
Чоловік, який обіймає Золотистого ретривера. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Власники домашніх тварин точно знають, як улюбленці вміють покращувати їм настрій та приносити справжню радість у життя, особливо, це стосується собак. Щоб мати гарну атмосферу вдома, варто знати, які ж породи люблять своїх господарів найбільше. 

Новини.LIVE розповідає про дві породи собак, які люблять своїх власників найбільше. 

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Золотистий ретривер

Цю собаку люди вважають собакою для обіймів, адже він має гарну контактність, велике терпіння і вміння розсмішити. Ретривери дуже гармонійно вписуються у сім’ю, адже вміють підлаштовуватися до кожної людини. 

Собака породы Золотистый ретривер, сидящая в машине
Собака породи Золотистий ретривер, який сидить у машині. Фото: Freepik

Вони дуже обережно поводять себе з дітьми, але із задоволенням граються з ними. Ця порода собак здатна показувати свою емпатію і майже ніколи не агресують. Причому, коли у когось з родини поганий настрій, ретривери завжди їх підтримують.

Через таку здатність золотистих ретриверів дуже часто використовують як собаку-поводиря або тварину для терапії.

Такса

Не дивлячись на те, що за природою ця порода є дуже маленькою, в неї велике серце. А лише один зовнішній вигляд не може не викликати позитивні емоції у людей. Варто зазначити, що таку форму такси отримали через те, що їх виводили для полювання на тварин, які мешкають у норах.

Такса, играющая с игрушкой
Такса, яка грається з іграшкою. Фото: Freepik

Такси дуже люблять тактильний контакт, тому тим, хто часто відчуває себе самотніми, точно потрібно завести цього собаку. Цій породі дуже потрібно спілкування, тому вона постійно ходить за господарем і розуміє навіть його стан душі тільки за одним поглядом.

А ось без уваги у такси може навіть виникнути депресія, але в інших випадках вони люблять постійно гратися, тому це буде хорошим вибором для сімей, де є діти. Ця порода є дуже кмітливою, легко вчить нові команди і хоробро захищає "свою" людину.

Нагадаємо, ми писали про те, які породи собак вважаються найагресивнішими серед усіх. 

Раніше ми розповідали про те, які собаки за своєю природою схожі на маленьких цуценят.  

Також ми повідомляли про те, які породи собак вважаються найспокійнішими. 

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