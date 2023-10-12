Какие породы собак больше всего любят своих хозяев — умеют поднять настроение

Мужчина, который обнимает Золотистого ретривера. Фото: Freepik

Владельцы домашних животных точно знают, как любимцы умеют улучшать им настроение и приносить настоящую радость в жизнь, особенно, это касается собак. Чтобы иметь хорошую атмосферу дома, следует знать, какие же породы любят своих хозяев больше всего.

Новини.LIVE рассказывает о двух породах собак, которые любят своих владельцев больше всего.

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Золотистый ретривер

Эту собаку люди считают собакой для объятий, ведь она имеет хорошую контактность, большое терпение и умение рассмешить. Ретриверы очень гармонично вписываются в семью, ведь могут подстраиваться под каждого человека.

Собака породы Золотистый ретривер, которая сидит в машине. Фото: Freepik

Они очень осторожно ведут себя с детьми, но с удовольствием играют с ними. Эта порода собак способна показывать свою эмпатию и почти никогда не агрессирует. Причем, когда у кого-то из семьи плохое настроение, ретриверы всегда их поддерживают.

Из-за такой способности золотистых ретриверов очень часто используют как собаку-поводыря или животного для терапии.

Такса

Несмотря на то, что по природе эта порода очень маленькая, у нее большое сердце. А только один внешний вид не может не вызвать положительных эмоций у людей. Стоит отметить, что такую форму таксы получили из-за того, что их выводили для охоты на живущих в норах животных.

Такса, играющая с игрушкой. Фото: Freepik

Таксы очень любят тактильный контакт, поэтому тем, кто часто чувствует себя одинокими, точно нужно завести эту собаку. Этой породе очень нужно общение, поэтому она постоянно ходит за хозяином и понимает даже состояние его души только по одному взгляду.

А вот без внимания у таксы может даже возникнуть депрессия, но в других случаях они любят постоянно играть, поэтому это будет хорошим выбором для семей, где есть дети. Эта порода очень сообразительна, легко учит новые команды и храбро защищает "своего" человека.

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