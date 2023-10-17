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Наберитесь терпения и выдержки: ТОП-5 пород собак, которых тяжелее всего дрессировать

17 октября 2023 19:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какие породы собак тяжелее всего дрессировать — ТОП-5 животных, с которыми нужно терпение
Мужчина, который дрессирует свою собаку. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Процесс дрессировки очень важен в жизни собак, ведь необходимо сделать так, чтобы животное было хорошо воспитанным. Стоит знать, какие породы собак очень сложно дрессировать, ведь нужно иметь много выдержки и терпения.

О собаках, которых трудно дрессировать, сообщает Daily Mail.

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ТОП-5 пород собак, которых тяжелее всего дрессировать

Бигль

Эта порода собак является прекрасным домашним питомцем и легко находит общий язык с детьми. Но владельцам с ними довольно сложно, ведь их очень тяжело дрессировать. Когда дело доходит до тренировок, они могут отвлекаться, ведь они постоянно уходят на поиски различных ароматов.

Подростковый период у биглей проходит в период с шести до 12 месяцев, а это значит, что все команды, которым вы их научили, они могут забыть. Поэтому лучше иметь терпение и продолжать учить, как это происходило в первые несколько недель.

Собака породы Бигль
Собака породы Бигль. Фото: Freepik

Джек-рассел-терьер

Эту породу собак вывели для изгнания лис из берлог в момент охоты. Они имеют невероятно сильный инстинкт добычи, из-за чего могут возникать проблемы при дрессировке. Чтобы научить эту собаку командам, следует перенаправить ее энергию.

Эксперты рекомендуют заниматься умственной деятельностью и гулять в период между тренировкой и отдыхом. Благодаря этому ваше животное будет более спокойным и послушным.

Собака породы Джек-рассел-терьер
Собака породы Джек-Рассел-терьер. Фото: Pinterest

Французский бульдог

Следует понимать, что дрессировать эту собаку нужно с того момента, как только щенок появился в доме. По словам экспертов, мозг этих собак гораздо больше, чем все думают, поэтому они способны впитывать много полезной информации.

Нужно как можно раньше начать тренировку, чтобы получить воспитанного любимца. Возможно, даже есть шанс научить некоторым трюкам на раннем этапе жизни этой собаки.

Французский бульдог
Собака породы Французский бульдог. Фото: Pinterest

Бордер-колли

Эта собака имеет много энергии, поэтому ей постоянно нужно двигаться, еще она не полюбит хозяина, который является ленивым в жизни. Эта порода очень умна и легко учит новые команды, но, чтобы стимулировать ее, стоит ежедневно дрессировать.

Лучше дать им что-нибудь полезное, чтобы они могли это преследовать, и хорошо их поддерживать.

Бордер-коллы
Собака породы Бордер-колли. Фото: Pexels

Немецкая овчарка

Эксперты говорят, что важно дрессировать эту породу после того, как вы ее забрали домой. Но следует понимать, что такие крупные охранные породы, как немецкая овчарка, не очень хорошо справляются с жизнью в самом центре города.

Дело в том, что в ограниченных условиях этим собакам очень трудно получать достаточное дрессировку и сделать соответствующие упражнения в большом городе.

Немецкая овчарка
Собака породы Немецкая овчарка. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие породы собак носят самый агрессивный характер.

Раньше мы рассказывали о том, какие породы собак больше всего любят своих хозяев.

Также мы сообщали о том, какие породы собак следует завести тем, у кого никогда не было щенка.

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