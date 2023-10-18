Какие собаки считаются самыми старыми — ТОП-5 пород

Появились во времена кочевых народов: ТОП-5 самых старых пород собак
В мире есть много собак, которые имеют очень давнюю историю, поэтому самое время о них узнать. Мы рассказываем о пяти популярных породах собак, которые появились много лет назад и сейчас считаются самыми старыми среди других животных.
Новини.LIVE рассказывает о самых старых породах собак.
ТОП-5 самых старых пород собак
Акита-ину (10 тысяч лет)
Эта порода собак считается самой старой. Остатки животных, найденных археологами в каменном приюте Камикуроива в Эхиме, относятся к периоду Джомон. Разрушенные зубы этих собак означают тот факт, что их использовали для охоты на крупных млекопитающих.
Когда эта порода появилась в горах Японии, она стала более домашней, а впоследствии акита-ина стала другом самураев. Эта порода считается защитником семьи и символом здоровой жизни.
Гренландская ездовая собака (9,5 тысячи лет)
Эта порода употребляет только те продукты, которые содержат много жира, бегает и таскает сани в месте, где мало кислорода. По мнению ученых, нехватка генетической адаптации означает тот факт, что эти собаки работали вместе с людьми более 9,5 тысячи лет назад.
Однако с 2018 года популяция этой породы, к сожалению, сократилась, поэтому она может полностью исчезнуть.
Афганская борзая (8 тысяч лет)
Сначала эту породу использовали для охоты на дичь, например, на антилоп и даже леопардов. Этих собак использовал кочевой народ Афганистана, а затем военные из Великобритании.
Эта порода носит довольно упрямый характер, из-за чего их очень трудно дрессировать. Благодаря длинной шерсти борзая способна побеждать на разных выставках, а игривый характер делает эту породу хорошим другом для хозяина.
Грейхаунд (8 тысяч лет)
Эту породу изображали на храмовых рисунках, найденных в современной Турции. Этих собак считают хорошими охотниками, настоящими партнерами хозяев и сторожевыми псами, способными охранять жилье своего владельца.
Из-за голода, распространившегося на всей территории Европы, эта порода собак почти вымерла. Ее спасли священнослужители, продолжившие разводить этих собак.
Басенджи (5 тысяч лет)
Эта порода собак совсем не пахнет, редко гавкает, аккуратно живет и любит, когда вокруг чисто. Раньше эту породу ценили за острый ум, невероятную скорость и развитое обоняние. А высокая трава придала этой породе способность высоко прыгать.
Впрочем, следует отметить, что эта порода любит активность и умственную деятельность.
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