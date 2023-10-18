Какие собаки считаются самыми старыми — ТОП-5 пород

Молодая девушка с собакой породы Грейхаунд. Фото: Freepik

В мире есть много собак, которые имеют очень давнюю историю, поэтому самое время о них узнать. Мы рассказываем о пяти популярных породах собак, которые появились много лет назад и сейчас считаются самыми старыми среди других животных.

Новини.LIVE рассказывает о самых старых породах собак.

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Акита-ину (10 тысяч лет)

Эта порода собак считается самой старой. Остатки животных, найденных археологами в каменном приюте Камикуроива в Эхиме, относятся к периоду Джомон. Разрушенные зубы этих собак означают тот факт, что их использовали для охоты на крупных млекопитающих.

Когда эта порода появилась в горах Японии, она стала более домашней, а впоследствии акита-ина стала другом самураев. Эта порода считается защитником семьи и символом здоровой жизни.

Пес породы Акита-ину. Фото: Pixabay

Гренландская ездовая собака (9,5 тысячи лет)

Эта порода употребляет только те продукты, которые содержат много жира, бегает и таскает сани в месте, где мало кислорода. По мнению ученых, нехватка генетической адаптации означает тот факт, что эти собаки работали вместе с людьми более 9,5 тысячи лет назад.

Однако с 2018 года популяция этой породы, к сожалению, сократилась, поэтому она может полностью исчезнуть.

Гренландская ездовая собака. Фото: Pinterest

Афганская борзая (8 тысяч лет)

Сначала эту породу использовали для охоты на дичь, например, на антилоп и даже леопардов. Этих собак использовал кочевой народ Афганистана, а затем военные из Великобритании.

Эта порода носит довольно упрямый характер, из-за чего их очень трудно дрессировать. Благодаря длинной шерсти борзая способна побеждать на разных выставках, а игривый характер делает эту породу хорошим другом для хозяина.

Порода Афганская борзая. Фото: Pinterest

Грейхаунд (8 тысяч лет)

Эту породу изображали на храмовых рисунках, найденных в современной Турции. Этих собак считают хорошими охотниками, настоящими партнерами хозяев и сторожевыми псами, способными охранять жилье своего владельца.

Из-за голода, распространившегося на всей территории Европы, эта порода собак почти вымерла. Ее спасли священнослужители, продолжившие разводить этих собак.

Собака породы Грейхаунд. Фото: Pinterest

Басенджи (5 тысяч лет)

Эта порода собак совсем не пахнет, редко гавкает, аккуратно живет и любит, когда вокруг чисто. Раньше эту породу ценили за острый ум, невероятную скорость и развитое обоняние. А высокая трава придала этой породе способность высоко прыгать.

Впрочем, следует отметить, что эта порода любит активность и умственную деятельность.

Пес породы Басенджи. Фото: Pinterest

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