ТОП-5 пород собак, которые считаются самыми редкими — уникальные животные

ТОП-5 самых редких пород собак: их почти нигде нельзя найти
Мода существует не только на одежду, обувь или сумки, но и на породы собак, ведь некоторые из них становятся уже не столь популярными, как раньше, поэтому о них люди забывают. Итак, мы рассказываем о том, какие породы собак стали самыми редкими.
Новини.LIVE рассказывает о пяти породах собак, которые перестали быть популярными.
ТОП-5 самых редких пород собак
Пхунсон
Родиной этой породы является Корея, а говорят, что она получилась из-за скрещивания волка, тигра и собаки. Впрочем, это больше миф, чем правдивая информация. Эта собака носит достаточно агрессивный характер, поэтому в доме ее содержать очень трудно, из-за чего эта порода, вероятно, стала не столь популярной.
Азавак
Эта порода является одновременно охотником, телохранителем и просто верным псом, а также достаточно выносливой. Впрочем, стоимость этой уже непопулярной породы слишком высока. Происходит азавак из Африки, и на протяжении многих веков считался компаньоном кочевников южной Сахары.
Каталбурун
Эта охотничья собака имеет довольно редкий вид носа, ведь он у нее разделен на две части. Охотиться эти собаки, которых вывели в Турции, начинают уже в полгода. Каталбурун является очень преданной и сдержанной собакой, не требует особого ухода, но их нужно долго выгуливать.
Пуми
Эту породу собак получили путем скрещивания пули, терьеров и овчарки. Ее признали национальной гордостью Венгрии, впрочем, популярна она только там. Пуми носит очень тяжелый характер, громкий голос, но в то же время самый высокий интеллект.
Норвежский лундехунд
Это довольно редкая порода собак, появившаяся на северном побережье Норвегии. Раньше местные жители использовали норвежских лундехундов для добычи таких морских птиц, как ипатки. Из-за своей уникальной формы тела эта порода способна лазать по скалам, в пещерах и норах.
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