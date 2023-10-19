ТОП-5 пород собак, которые считаются самыми редкими — уникальные животные

Азавак, являющийся одной из самых редких пород собак. Фото: Pinterest

Мода существует не только на одежду, обувь или сумки, но и на породы собак, ведь некоторые из них становятся уже не столь популярными, как раньше, поэтому о них люди забывают. Итак, мы рассказываем о том, какие породы собак стали самыми редкими.

Новини.LIVE рассказывает о пяти породах собак, которые перестали быть популярными.

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Пхунсон

Родиной этой породы является Корея, а говорят, что она получилась из-за скрещивания волка, тигра и собаки. Впрочем, это больше миф, чем правдивая информация. Эта собака носит достаточно агрессивный характер, поэтому в доме ее содержать очень трудно, из-за чего эта порода, вероятно, стала не столь популярной.

Редкая порода собак Пхунсан. Фото: Pinterest

Азавак

Эта порода является одновременно охотником, телохранителем и просто верным псом, а также достаточно выносливой. Впрочем, стоимость этой уже непопулярной породы слишком высока. Происходит азавак из Африки, и на протяжении многих веков считался компаньоном кочевников южной Сахары.

Порода Азавак, которая является редкой. Фото: Pinterest

Каталбурун

Эта охотничья собака имеет довольно редкий вид носа, ведь он у нее разделен на две части. Охотиться эти собаки, которых вывели в Турции, начинают уже в полгода. Каталбурун является очень преданной и сдержанной собакой, не требует особого ухода, но их нужно долго выгуливать.

Пес породы Каталбурун с уникальным носом. Фото: Pinterest

Пуми

Эту породу собак получили путем скрещивания пули, терьеров и овчарки. Ее признали национальной гордостью Венгрии, впрочем, популярна она только там. Пуми носит очень тяжелый характер, громкий голос, но в то же время самый высокий интеллект.

Три собаки породы Пуми. Фото: Pinterest

Норвежский лундехунд

Это довольно редкая порода собак, появившаяся на северном побережье Норвегии. Раньше местные жители использовали норвежских лундехундов для добычи таких морских птиц, как ипатки. Из-за своей уникальной формы тела эта порода способна лазать по скалам, в пещерах и норах.

Редкая собака Норвежский лундехунд. Фото: Pinterest

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