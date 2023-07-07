Чим підживити виноград влітку, щоб збільшити розмір та солодкість ягід: доступні добрива

Вирощування органічного винограду у Львові. Фото: wz.lviv.ua

Одна з найулюбленіших культур усіх дачників та садівників — виноград. Із соковитих ягід можна готувати десерти, салати, варення, соки, домашнє вино. Проте, щоб отримати дійсно вражаючий урожай солодких та великих грон, необхідно правильно доглядати за рослиною та не забувати про добрива.

Розповідаємо, чим підживити виноград, щоб збільшити розмір та солодкість ягід, а також ділимося секретами та порадами досвідчених садівників, як доглядати за рослиною.

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Чим підживити виноград — доступні добрива

Ця рослина досить примхлива й піддається лише старанному новачку. Виноград може страждати від різних хвороб, не терпить надмірної вологості або посухи, вимагає регулярного підрізання гілок.

Виноград дуже любить підживлення і на правильні добрива реагує великими та соковитими гронами ягід.

Щоб приготувати ефективний та доступний розчин, вам знадобиться проста формула: вода та мінеральне добриво нітрофоска. Таким засобом підживити рослину можна після того, як з’являться перші зав’язі.

Потрібно розчинити дві столові ложки нітрофоски у 10 л води, добре перемішати. Перелийте засіб у пульверизатор та обприскуйте виноград.

Таким чином ви "нагодуєте" рослину необхідною кількістю азоту, фосфору та калію. Ці речовини позитивно вплинуть на розмір та солодкість ягід.

Також виноград можна підживляти органічними добривами – гноєм, компостом, пташиним послідом і деревним попелом. Гній, курячий послід, компост – цінне джерело азоту, фосфору і мікроелементів, а попіл має високий вміст калію.

Підживлювати виноград потрібно упродовж всього сезону. Проте садівники застерігають, влітку, коли починається формування грон і налив ягід, азоту потрібно менше, а з серпня він взагалі протипоказаний. Азот міститься в сечовині та аміачній селітрі.

А ось фосфор вноситься під час формування суцвіть та в процесі наливання ягід, оскільки добре впливає на розвиток квітів, сприяє утворенню зав’язі та дозріванню ягід.

Калій відповідає за імунітет рослини протягом року, вносити його потрібно у стадії росту, цвітіння та в кінці літа – на початку осені. Бор сприяє підвищенню вмісту цукру в ягодах, ним потрібно підживляти виноград весною і влітку.

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