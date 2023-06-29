Місячний посівний календар на липень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Дівчина працює у городі. Фото: freepik.com

Липень — місяць, коли городників, садівників та дачників чекає багато роботи: полив, прополювання, удобрення, боротьба зі шкідниками, збирання врожаю і звичайно висадка різних культур.

Щоб правильно розпланувати роботу на дачі, використовуйте місячний посівний календар на липень 2023. Новини.LIVE пропонує з ним ознайомитися.

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Фази Місяця у липні 2023 року

Фази Місяця у другий літній місяць будуть змінюватися наступним чином:

Місяць, що росте — з 30 червня по 3 липня.

Повня (супермісяць) — 3 липня о 14:39 за київським часом.

Спадний Місяць — з 4 по 16 липня.

Молодик — 17 липня о 21:32 за київським часом.

Місяць, що росте — з 18 липня по 31 липня.

Місячне затемнення — немає.

Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця у липні 2023 року. Фото: google.com

Що посадити в липні 2023 — найвдаліші дні для різних культур за місячним календарем

Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31 липня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30 липня.

Коли саджати коренеплоди

картопля: 4, 7, 8 липня;

редис: 4, 18, 24-28, 31 липня;

редька, ріпа: 7, 8, 24-28, 31 липня;

морква, буряк, пастернак: 7, 8 липня.

Коли саджати цибулеві

цибуля на зелень, шніт: 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;

цибуля порей, єгипетська, рокамболь та інші: 4, 9-13, 31 липня.

Овочі до столу та на зберігання

томати, фізаліс: 18, 26-28, 31 липня;

солодкий, гострий перець: 24-28 липня;

огірки: 18, 24-28 липня;

брокколі, цвітна капуста: 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;

рання капуста: 24, 25, 31 липня;

кале, пок-чой та інша листова капуста: 7-11, 24, 25 липня;

стеблева селера: 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;

кабачки, патисони, гарбуз: 18, 24, 25 липня;

квасоля, горох, сочевиця, нут: 24, 25 липня;

соняшник: 19, 20, 24, 25 липня;

міцелій: 1, 2, 18-31 липня;

листовий салат: 7-11, 24, 25 липня;

шпинат: 9-11, 18, 24, 25 липня;

рукола, крес, листова гірчиця: 7-11, 18, 26-28 липня;

мангольд та інші листові овочі: 7-13 липня;

кріп та фенхель: 12, 13, 31 липня;

петрушка, кінза та селера на листя: 7-11, 24, 25 липня;

базилік, материнка, розмарин, інші трави: 21-23, 26-28 липня;

лікарські та чайні культури: 19-23, 26-28 липня;

мікрозелень: 4, 7-11 липня.

Вплив фаз Місяця на рослини. Фото: google.com

Коли саджати ягоди та інші садові культури

суниця та полуниця: 14, 15 липня;

смородина: 4-8, 18-20, 26-28 липня;

малина: 14, 15, 18, 26-28 липня;

аґрус та інші ягідники: 4, 18, 26-28, 31 липня;

виноград: 1, 2, 24-30 липня;

калина, шипшина, горобина, обліпиха: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30 липня;

глід: 9-11, 18-20, 26-28 липня;

груша, айва: 4, 24, 25, 31 липня;

волоський горіх, фундук: 12-15, 24, 25 липня.

Коли саджати декоративні рослини

однорічники: 12, 13, 18, 21-25 липня;

цибулинні та бульбові: 4, 7, 8, 26-28 липня;

трав’янисті багаторічники: 12, 13, 21-25 липня;

хвойні: 21-23 липня;

живі огорожі: 14, 15, 19-25 липня;

чагарники та дерева: 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30 липня;

ліани: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 липня;

газони: 1, 2, 9-11, 29, 30 липня;

сидерати: 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31 липня.

Місячний посівний календар: що та коли садити у липні. Фото: pixabay.com

Сприятливі дні для роботи з квітами у липні 2023 року

однорічні: 21, 22, 23 липня;

21, 22, 23 липня; багаторічні: 21, 22, 23 липня;

21, 22, 23 липня; цибулинні: 21, 22, 23 липня;

21, 22, 23 липня; вазони: 21, 22, 23 липня.

Які квіти садити в лапні 2023. Фото: google.com

Які дні сприятливі для садових та городніх робіт у липні 2023 року

Пересадка та пікірування рослин: 21, 22, 23 липня.

Пророщування насіння: 4, 12, 13, 18, 24-28, 31 липня.

Прополювання та проріджування: 3, 4, 31 липня.

Внесення мінеральних добрив: 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 липня.

Підживлення органічними та зеленими добривами: 4, 7, 8, 12, 13, 16 липня.

Компостування, закладка зелених добрив: 9-11, 17 липня.

Обрізка: 1, 2, 18, 20, 30 липня.

Боротьба з хворобами та шкідниками: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 липня.

Профілактичні обробки: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 липня.

Прищеплювання дерев та чагарників: 20 липня.

Збір урожаю: 11, 12, 13, 18 липня.

Поливи: 7, 8, 18, 26-28 липня.

Стрижка газону, косовиця трав: 1, 2, 9-11, 16-18, 24, 25, 29, 30 липня.

Збір квітів та лікарських трав: 3, 18-25 липня.

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