Місячний посівний календар на липень 2023 — що і коли можна сіяти та саджати

Місячний посівний календар на липень 2023: що та коли саджати для гарного врожаю
Липень — місяць, коли городників, садівників та дачників чекає багато роботи: полив, прополювання, удобрення, боротьба зі шкідниками, збирання врожаю і звичайно висадка різних культур.
Щоб правильно розпланувати роботу на дачі, використовуйте місячний посівний календар на липень 2023. Новини.LIVE пропонує з ним ознайомитися.
Фази Місяця у липні 2023 року
Фази Місяця у другий літній місяць будуть змінюватися наступним чином:
- Місяць, що росте — з 30 червня по 3 липня.
- Повня (супермісяць) — 3 липня о 14:39 за київським часом.
- Спадний Місяць — з 4 по 16 липня.
- Молодик — 17 липня о 21:32 за київським часом.
- Місяць, що росте — з 18 липня по 31 липня.
- Місячне затемнення — немає.
- Сонячне затемнення — немає.
Що посадити в липні 2023 — найвдаліші дні для різних культур за місячним календарем
Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31 липня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30 липня.
Коли саджати коренеплоди
- картопля: 4, 7, 8 липня;
- редис: 4, 18, 24-28, 31 липня;
- редька, ріпа: 7, 8, 24-28, 31 липня;
- морква, буряк, пастернак: 7, 8 липня.
Коли саджати цибулеві
- цибуля на зелень, шніт: 4, 7-11, 24, 25, 31 липня;
- цибуля порей, єгипетська, рокамболь та інші: 4, 9-13, 31 липня.
Овочі до столу та на зберігання
- томати, фізаліс: 18, 26-28, 31 липня;
- солодкий, гострий перець: 24-28 липня;
- огірки: 18, 24-28 липня;
- брокколі, цвітна капуста: 4, 12, 13, 24, 25, 31 липня;
- рання капуста: 24, 25, 31 липня;
- кале, пок-чой та інша листова капуста: 7-11, 24, 25 липня;
- стеблева селера: 4, 7, 8, 12, 13, 31 липня;
- кабачки, патисони, гарбуз: 18, 24, 25 липня;
- квасоля, горох, сочевиця, нут: 24, 25 липня;
- соняшник: 19, 20, 24, 25 липня;
- міцелій: 1, 2, 18-31 липня;
- листовий салат: 7-11, 24, 25 липня;
- шпинат: 9-11, 18, 24, 25 липня;
- рукола, крес, листова гірчиця: 7-11, 18, 26-28 липня;
- мангольд та інші листові овочі: 7-13 липня;
- кріп та фенхель: 12, 13, 31 липня;
- петрушка, кінза та селера на листя: 7-11, 24, 25 липня;
- базилік, материнка, розмарин, інші трави: 21-23, 26-28 липня;
- лікарські та чайні культури: 19-23, 26-28 липня;
- мікрозелень: 4, 7-11 липня.
Коли саджати ягоди та інші садові культури
- суниця та полуниця: 14, 15 липня;
- смородина: 4-8, 18-20, 26-28 липня;
- малина: 14, 15, 18, 26-28 липня;
- аґрус та інші ягідники: 4, 18, 26-28, 31 липня;
- виноград: 1, 2, 24-30 липня;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30 липня;
- глід: 9-11, 18-20, 26-28 липня;
- груша, айва: 4, 24, 25, 31 липня;
- волоський горіх, фундук: 12-15, 24, 25 липня.
Коли саджати декоративні рослини
- однорічники: 12, 13, 18, 21-25 липня;
- цибулинні та бульбові: 4, 7, 8, 26-28 липня;
- трав’янисті багаторічники: 12, 13, 21-25 липня;
- хвойні: 21-23 липня;
- живі огорожі: 14, 15, 19-25 липня;
- чагарники та дерева: 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30 липня;
- ліани: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 липня;
- газони: 1, 2, 9-11, 29, 30 липня;
- сидерати: 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31 липня.
Сприятливі дні для роботи з квітами у липні 2023 року
- однорічні: 21, 22, 23 липня;
- багаторічні: 21, 22, 23 липня;
- цибулинні: 21, 22, 23 липня;
- вазони: 21, 22, 23 липня.
Які дні сприятливі для садових та городніх робіт у липні 2023 року
Пересадка та пікірування рослин: 21, 22, 23 липня.
Пророщування насіння: 4, 12, 13, 18, 24-28, 31 липня.
Прополювання та проріджування: 3, 4, 31 липня.
Внесення мінеральних добрив: 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 липня.
Підживлення органічними та зеленими добривами: 4, 7, 8, 12, 13, 16 липня.
Компостування, закладка зелених добрив: 9-11, 17 липня.
Обрізка: 1, 2, 18, 20, 30 липня.
Боротьба з хворобами та шкідниками: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 липня.
Профілактичні обробки: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 липня.
Прищеплювання дерев та чагарників: 20 липня.
Збір урожаю: 11, 12, 13, 18 липня.
Поливи: 7, 8, 18, 26-28 липня.
Стрижка газону, косовиця трав: 1, 2, 9-11, 16-18, 24, 25, 29, 30 липня.
Збір квітів та лікарських трав: 3, 18-25 липня.
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