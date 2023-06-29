Лунный посевной календарь на июль 2023 — что и когда можно сеять и сажать

Лунный посевной календарь на июль 2023: что и когда сажать для хорошего урожая
Июль — месяц, когда огородников, садоводов и дачников ждет много работы: полив, пропалка, удобрение, борьба с вредителями, сбор урожая и, конечно, высадка разных культур.
Чтобы правильно распланировать работу на даче, используйте лунный посевной календарь на июль 2023 года. Новини.LIVE предлагает с ним ознакомиться.
Фазы Луны в июле 2023 года
Фазы Луны во второй летний месяц будут изменяться следующим образом:
- Растущая месяц — с 30 июня по 3 июля.
- Полнолуние (супермесяц) — 3 июля в 14:39 по киевскому времени.
- Убывающая Луна — с 4 по 16 июля.
- Молодой человек — 17 июля в 21:32 по киевскому времени.
- Растущая месяц — с 18 июля по 31 июля.
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — нет.
Что посадить в июле 2023 — самые удачные дни для разных культур по лунному календарю
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31 июля.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30 июля.
Когда сажать корнеплоды
- картофель: 4, 7, 8 июля;
- редис: 4, 18, 24-28, 31 июля;
- редька, репа: 7, 8, 24-28, 31 июля;
- морковь, свекла, пастернак: 7, 8 июля.
Когда сажать луковые
- лук на зелень, шнит: 4, 7-11, 24, 25, 31 июля;
- лук порей, египетский, рокамболь и другие: 4, 9-13, 31 июля.
Овощи на стол и хранение
- томаты, физалис: 18, 26-28, 31 июля;
- сладкий, острый перец: 24-28 июля;
- огурцы: 18, 24-28 июля;
- брокколи, цветная капуста: 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля;
- ранняя капуста: 24, 25, 31 июля;
- кале, пок-чой и другая листовая капуста: 7-11, 24, 25 июля;
- стебельный сельдерей: 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля;
- кабачки, патиссоны, тыква: 18, 24, 25 июля;
- фасоль, горох, чечевица, нут: 24, 25 июля;
- подсолнечник: 19, 20, 24, 25 июля;
- мицелий: 1, 2, 18-31 июля;
- листовой салат: 7-11, 24, 25 июля;
- шпинат: 9-11, 18, 24, 25 июля;
- рукола, кресс, листовая горчица: 7-11, 18, 26-28 июля;
- мангольд и другие листовые овощи: 7-13 июля;
- укроп и фенхель: 12, 13, 31 июля;
- петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 7-11, 24, 25 июля;
- базилик, душица, розмарин, другие травы: 21-23, 26-28 июля;
- лекарственные и чайные культуры: 19-23, 26-28 июля;
- микрозелень: 4, 7-11 июля.
Когда сажать ягоды и другие садовые культуры
- земляника и клубника: 14, 15 июля;
- смородина: 4-8, 18-20, 26-28 июля;
- малина: 14, 15, 18, 26-28 июля;
- крыжовник и другие ягодники: 4, 18, 26-28, 31 июля;
- виноград: 1, 2, 24-30 июля;
- калина, шиповник, рябина, облепиха: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30 июля;
- боярышник: 9-11, 18-20, 26-28 июля;
- груша, айва: 4, 24, 25, 31 июля;
- грецкий орех, фундук: 12-15, 24, 25 июля.
Когда сажать декоративные растения
- однолетники: 12, 13, 18, 21-25 июля;
- луковичные и клубневые: 4, 7, 8, 26-28 июля;
- травянистые многолетники: 12, 13, 21-25 июля;
- хвойные: 21-23 июля;
- живые изгороди: 14, 15, 19-25 июля;
- кустарники и деревья: 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30 июля;
- лианы: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 июля;
- газоны: 1, 2, 9-11, 29, 30 июля;
- сидераты: 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31 июля.
Благоприятные дни для работы с цветами в июле 2023
- однолетние: 21, 22, 23 июля;
- многолетние: 21, 22, 23 июля;
- луковичные: 21, 22, 23 июля;
- вазоны: 21, 22, 23 июля.
Какие дни благоприятны для садовых и огородных работ в июле 2023 года
Пересадка и пикирование растений: 21, 22, 23 июля.
Проращивание семян: 4, 12, 13, 18, 24-28, 31 июля.
Пропалка и прореживание: 3, 4, 31 июля.
Внесение минеральных удобрений: 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 июля.
Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 4, 7, 8, 12, 13, 16 июля.
Компостирование, закладка зеленых удобрений: 9-11, 17 июля.
Обрезка: 1, 2, 18, 20, 30 июля.
Борьба с болезнями и вредителями: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 июля.
Профилактические обработки: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 июля.
Прививка деревьев и кустарников: 20 июля.
Уборка: 11, 12, 13, 18 июля.
Поливы: 7, 8, 18, 26-28 июля.
Стрижка газона, сенокос трав: 1, 2, 9-11, 16-18, 24, 25, 29, 30 июля.
Сбор цветов и лекарственных трав: 3, 18-25 июля.
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