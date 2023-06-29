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Лунный посевной календарь на июль 2023: что и когда сажать для хорошего урожая

29 июня 2023 06:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Лунный посевной календарь на июль 2023 — что и когда можно сеять и сажать
Девушка работает в огороде. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Июль — месяц, когда огородников, садоводов и дачников ждет много работы: полив, пропалка, удобрение, борьба с вредителями, сбор урожая и, конечно, высадка разных культур.

Чтобы правильно распланировать работу на даче, используйте лунный посевной календарь на июль 2023 года. Новини.LIVE предлагает с ним ознакомиться.

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Фазы Луны в июле 2023 года

Фазы Луны во второй летний месяц будут изменяться следующим образом:

  • Растущая месяц — с 30 июня по 3 июля.
  • Полнолуние (супермесяц) — 3 июля в 14:39 по киевскому времени.
  • Убывающая Луна — с 4 по 16 июля.
  • Молодой человек — 17 июля в 21:32 по киевскому времени.
  • Растущая месяц — с 18 июля по 31 июля.
  • Лунное затмение — нет.
  • Солнечное затмение — нет.

 

Фазы Луны в июле 2023 года
Фазы Луны в июле 2023 года. Фото: google.com

Что посадить в июле 2023 — самые удачные дни для разных культур по лунному календарю

Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур: 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24-28, 31 июля.

Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки растений: 1, 2, 3, 5, 6, 16, 17, 29, 30 июля.

Когда сажать корнеплоды

  • картофель: 4, 7, 8 июля;
  • редис: 4, 18, 24-28, 31 июля;
  • редька, репа: 7, 8, 24-28, 31 июля;
  • морковь, свекла, пастернак: 7, 8 июля.

Когда сажать луковые

  • лук на зелень, шнит: 4, 7-11, 24, 25, 31 июля;
  • лук порей, египетский, рокамболь и другие: 4, 9-13, 31 июля.

Овощи на стол и хранение

  • томаты, физалис: 18, 26-28, 31 июля;
  • сладкий, острый перец: 24-28 июля;
  • огурцы: 18, 24-28 июля;
  • брокколи, цветная капуста: 4, 12, 13, 24, 25, 31 июля;
  • ранняя капуста: 24, 25, 31 июля;
  • кале, пок-чой и другая листовая капуста: 7-11, 24, 25 июля;
  • стебельный сельдерей: 4, 7, 8, 12, 13, 31 июля;
  • кабачки, патиссоны, тыква: 18, 24, 25 июля;
  • фасоль, горох, чечевица, нут: 24, 25 июля;
  • подсолнечник: 19, 20, 24, 25 июля;
  • мицелий: 1, 2, 18-31 июля;
  • листовой салат: 7-11, 24, 25 июля;
  • шпинат: 9-11, 18, 24, 25 июля;
  • рукола, кресс, листовая горчица: 7-11, 18, 26-28 июля;
  • мангольд и другие листовые овощи: 7-13 июля;
  • укроп и фенхель: 12, 13, 31 июля;
  • петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 7-11, 24, 25 июля;
  • базилик, душица, розмарин, другие травы: 21-23, 26-28 июля;
  • лекарственные и чайные культуры: 19-23, 26-28 июля;
  • микрозелень: 4, 7-11 июля.

 

Как Луна влияет на растения, и какие фазы опасны
Воздействие фаз Луны на растения. Фото: google.com

Когда сажать ягоды и другие садовые культуры

  • земляника и клубника: 14, 15 июля;
  • смородина: 4-8, 18-20, 26-28 июля;
  • малина: 14, 15, 18, 26-28 июля;
  • крыжовник и другие ягодники: 4, 18, 26-28, 31 июля;
  • виноград: 1, 2, 24-30 июля;
  • калина, шиповник, рябина, облепиха: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 29, 30 июля;
  • боярышник: 9-11, 18-20, 26-28 июля;
  • груша, айва: 4, 24, 25, 31 июля;
  • грецкий орех, фундук: 12-15, 24, 25 июля.

Когда сажать декоративные растения

  • однолетники: 12, 13, 18, 21-25 июля;
  • луковичные и клубневые: 4, 7, 8, 26-28 июля;
  • травянистые многолетники: 12, 13, 21-25 июля;
  • хвойные: 21-23 июля;
  • живые изгороди: 14, 15, 19-25 июля;
  • кустарники и деревья: 1, 2, 4, 12, 13, 19-23, 29, 30 июля;
  • лианы: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 июля;
  • газоны: 1, 2, 9-11, 29, 30 июля;
  • сидераты: 1, 2, 4, 9-13, 18, 26-31 июля.

 

Лунный посевной календарь: что и когда сажать в июле
Лунный посевной календарь: что и когда сажать в июле. Фото: pixabay.com

Благоприятные дни для работы с цветами в июле 2023

  • однолетние: 21, 22, 23 июля;
  • многолетние: 21, 22, 23 июля;
  • луковичные: 21, 22, 23 июля;
  • вазоны: 21, 22, 23 июля.

 

Какие цветы сажать в июле 2023 года?
Какие цветы сажать в августе 2023 года. Фото: google.com

Какие дни благоприятны для садовых и огородных работ в июле 2023 года

Пересадка и пикирование растений: 21, 22, 23 июля.

Проращивание семян: 4, 12, 13, 18, 24-28, 31 июля.

Пропалка и прореживание: 3, 4, 31 июля.

Внесение минеральных удобрений: 3, 4, 7, 26, 27, 28, 31 июля.

Подкормка органическими и зелеными удобрениями: 4, 7, 8, 12, 13, 16 июля.

Компостирование, закладка зеленых удобрений: 9-11, 17 июля.

Обрезка: 1, 2, 18, 20, 30 июля.

Борьба с болезнями и вредителями: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 26, 27, 28, 30, 31 июля.

Профилактические обработки: 1, 2, 14, 15, 21-23, 29, 30 июля.

Прививка деревьев и кустарников: 20 июля.

Уборка: 11, 12, 13, 18 июля.

Поливы: 7, 8, 18, 26-28 июля.

Стрижка газона, сенокос трав: 1, 2, 9-11, 16-18, 24, 25, 29, 30 июля.

Сбор цветов и лекарственных трав: 3, 18-25 июля.

 

Советуем узнать, какие овощи следует сажать рядом на грядке, чтобы получить рекордный урожай, а какие овощи ни в коем случае нельзя сажать рядом — урожай будет испорчен.

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