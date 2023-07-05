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Солодші за червоні, ідеальні для салатів: що треба знати про чорні помідори

5 липня 2023 07:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Фуд-тренд чорні помідори — смак, особливості та найсмачніший рецепт салату
Особливий сорт помідорів, які мають чорне забарвлення. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Всі ми звикли до червоних, жовтих та навіть зелених помідорів. А от чорні томати — це щось зовсім нове та екзотичне. Про яке мало що відомо. Проте цей смачний продукт можна сміливо назвати фуд-трендом літа. 

Що треба знати про чорні помідори, які вони на смак та чи мають користь, розповідаємо далі в матеріалі. А також ділимося рецептом особливого салату. 

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Що це за чорні помідори та звідки вони з'явилися 

Це звичайні помідори, які, до речі всередині червоного кольору. Вони називаються Ружа Індиго або Індиго Роуз (Indigo rose tomato). Вирощені в результаті натуральної селекції.

Щодо незвичного кольору — він зумовлений вмістом антоціану — речовини, яка забарвлює плоди у темні кольори, від бузкового до синьо-чорного. Ця речовина міститься у баклажанах, буряку, червонокачанній капусті та інших овочах. 

 

Що це за чорні помідори та звідки вони з'явилися
Чорні помідори на грядці. Фото: google.com

Які чорні помідори на смак 

Ці томати екзотичного кольору важко порівняти з червоними. На смак вони відрізняються. Однозначно можна сказати — чорні солодші, адже містять набагато більше цукру, який у поєднанні з органічною кислотою робить смак насиченим.

Саме через цей насичений смак шефи всього світу так полюбили чорні помідори.

 

Які чорні помідори на смак
Чорні помідори у розрізі. Фото: google.com

Чи корисні чорні помідори 

Ще один великий плюс томатам чорного кольору — вони надзвичайно корисні для організму. 

Антоціан, про який ми вже згадували вище, природний антиоксидант, який допомагає побороти багато негативних процесів в організмі. Зміцнює серцево-судинну систему та імунітет. А наявний у помідорах провітамін А покращує зір. А ще чорні томати вважаються афродизіаком. 

Рецепт салату з чорними помідорами 

Інгредієнти: 

  • чорні помідори — 5-6 шт.;
  • каперси — 2 ст. л.;
  • маслини без кісточки — 150 г;
  • салат — 100 г;
  • рукола — 15 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • сіль, свіжий молотий чорний перець за смаком. 

 

Рецепт салату з чорними помідорами
Особливий салат з чорними помідорами. Фото: madaboutkitchen.in

Раніше ми писали, чому корисно вживати авокадо

Нагадаємо, ми розповідали про рецепт фантастичного салату з куркою та авокадо на вечерю. 100 г готовою страви містить всього 130 ккал, тож цей салатик можна сміливо їсти тим, хто стежить за фігурою. 

Також ми повідомляли про рецепт найсмачнішого салату з курячою грудкою та зеленню, який можна приготувати всього за 20 хвилин.  

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