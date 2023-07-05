Фуд-тренд чорні помідори — смак, особливості та найсмачніший рецепт салату

Солодші за червоні, ідеальні для салатів: що треба знати про чорні помідори
Всі ми звикли до червоних, жовтих та навіть зелених помідорів. А от чорні томати — це щось зовсім нове та екзотичне. Про яке мало що відомо. Проте цей смачний продукт можна сміливо назвати фуд-трендом літа.
Що треба знати про чорні помідори, які вони на смак та чи мають користь, розповідаємо далі в матеріалі. А також ділимося рецептом особливого салату.
Що це за чорні помідори та звідки вони з'явилися
Це звичайні помідори, які, до речі всередині червоного кольору. Вони називаються Ружа Індиго або Індиго Роуз (Indigo rose tomato). Вирощені в результаті натуральної селекції.
Щодо незвичного кольору — він зумовлений вмістом антоціану — речовини, яка забарвлює плоди у темні кольори, від бузкового до синьо-чорного. Ця речовина міститься у баклажанах, буряку, червонокачанній капусті та інших овочах.
Які чорні помідори на смак
Ці томати екзотичного кольору важко порівняти з червоними. На смак вони відрізняються. Однозначно можна сказати — чорні солодші, адже містять набагато більше цукру, який у поєднанні з органічною кислотою робить смак насиченим.
Саме через цей насичений смак шефи всього світу так полюбили чорні помідори.
Чи корисні чорні помідори
Ще один великий плюс томатам чорного кольору — вони надзвичайно корисні для організму.
Антоціан, про який ми вже згадували вище, природний антиоксидант, який допомагає побороти багато негативних процесів в організмі. Зміцнює серцево-судинну систему та імунітет. А наявний у помідорах провітамін А покращує зір. А ще чорні томати вважаються афродизіаком.
Рецепт салату з чорними помідорами
Інгредієнти:
- чорні помідори — 5-6 шт.;
- каперси — 2 ст. л.;
- маслини без кісточки — 150 г;
- салат — 100 г;
- рукола — 15 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сіль, свіжий молотий чорний перець за смаком.
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