Фуд-тренд чорні помідори — смак, особливості та найсмачніший рецепт салату

Особливий сорт помідорів, які мають чорне забарвлення. Фото: google.com

Всі ми звикли до червоних, жовтих та навіть зелених помідорів. А от чорні томати — це щось зовсім нове та екзотичне. Про яке мало що відомо. Проте цей смачний продукт можна сміливо назвати фуд-трендом літа.

Що треба знати про чорні помідори, які вони на смак та чи мають користь, розповідаємо далі в матеріалі. А також ділимося рецептом особливого салату.

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Що це за чорні помідори та звідки вони з'явилися

Це звичайні помідори, які, до речі всередині червоного кольору. Вони називаються Ружа Індиго або Індиго Роуз (Indigo rose tomato). Вирощені в результаті натуральної селекції.

Щодо незвичного кольору — він зумовлений вмістом антоціану — речовини, яка забарвлює плоди у темні кольори, від бузкового до синьо-чорного. Ця речовина міститься у баклажанах, буряку, червонокачанній капусті та інших овочах.

Чорні помідори на грядці. Фото: google.com

Які чорні помідори на смак

Ці томати екзотичного кольору важко порівняти з червоними. На смак вони відрізняються. Однозначно можна сказати — чорні солодші, адже містять набагато більше цукру, який у поєднанні з органічною кислотою робить смак насиченим.

Саме через цей насичений смак шефи всього світу так полюбили чорні помідори.

Чорні помідори у розрізі. Фото: google.com

Чи корисні чорні помідори

Ще один великий плюс томатам чорного кольору — вони надзвичайно корисні для організму.

Антоціан, про який ми вже згадували вище, природний антиоксидант, який допомагає побороти багато негативних процесів в організмі. Зміцнює серцево-судинну систему та імунітет. А наявний у помідорах провітамін А покращує зір. А ще чорні томати вважаються афродизіаком.

Рецепт салату з чорними помідорами

Інгредієнти:

чорні помідори — 5-6 шт.;

каперси — 2 ст. л.;

маслини без кісточки — 150 г;

салат — 100 г;

рукола — 15 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль, свіжий молотий чорний перець за смаком.

Особливий салат з чорними помідорами. Фото: madaboutkitchen.in

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