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Як приготувати весняний салат з курячою грудкою: найсмачніший рецепт за 20 хвилин

29 березня 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт весняного салату з курячою грудкою — як приготувати за 20 хвилин
Це смачна, поживна та легка страва, яку можна приготувати дуже швидко
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одвічне питання — що приготувати, щоб було смачно та корисно. Ця поживна весняна страва поєднує у собі обидві якості, ще й готується швидко. Вона підходить як для сніданку, так і для обіду або вечері.  

Пропонуємо рецепт найсмачнішого салату з курячою грудкою та зеленню, який можна приготувати всього за 20 хвилин.  

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Весняний салат з курячою грудкою та зеленню — рецепт 

Інгредієнти на дві порції салату: 

  • куряча грудка — 200 г;
  • томати чері — 3-4 шт. (найкраще обирати саме чері, оскільки вони солодкі навіть, коли не сезон);
  • огірок — 1 маленький;
  • зелений салат, пекінка або айсберг — 20-50 г;
  • сир фета — 60 г;
  • волоські горіхи — 40 г;
  • петрушка — 20 г;
  • рукола — 20 г;
  • зелена цибуля — одна пір'їнка;
  • кріп — 5 г
  • оливкова олія — 2 ст. л.

Інгредієнти для соусу: 

  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 1 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • лимонний сік на свій смак;
  • сіль та перець на свій смак.

Весняний салат з курячою грудкою та зеленню — рецепт

Готуємо весняний салат покроково: 

1. Щоб не гаяти часу одразу беремося за приготування курячого філе. Розрізаємо його на гарні невеликі шматочки, солимо та перчимо. 

2. Далі обсмажуємо шматочки на сковорідці з невеликим додаванням оливкової олії по хвилині з двох боків. Накриваємо кришкою та тушкуємо 10-15 хвилин. Для дієтичного варіанту: замотуємо у фольгу та запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів. 

3. Поки готується наше філе, миємо усю зелень, висушуємо її за допомогою паперового рушника та дрібно нарізаємо, крім руколи, її можна залишити цілою. 

4. Помідори чері нарізаємо півмісяцем, а огірок півкільцями. Салат айсберг або інший зелений салат рвемо на невеличкі шматочки. Якщо обираєте пекінку, її можна нарізати. 

5. Курятині даємо охолонути. Поєднуємо у великому салатнику всі компоненти та заправляємо соусом. 

6. При подачі салату зверху викладаємо шматочки фети та посипаємо подрібненими горіхами. 

Як швидко приготувати смачний весняний салат з курячою грудкою

Порада: щоб салат вийшов більш ситний, можна додати сухарики або хлібці. 

Смачного!

Нагадаємо, ми писали про три простих та дуже смачних рецепти страв зі шпинату, а саме свіжого салату, детокс-супу та фритати. 

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