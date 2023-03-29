Рецепт весеннего салата с куриной грудкой — как приготовить за 20 минут

Это вкусное, питательное и легкое блюдо, которое можно приготовить в очень быстро

Извечный вопрос — что приготовить, чтобы было вкусно и полезно. Это питательное весеннее блюдо сочетает в себе оба качества, еще и готовится быстро. Оно подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Предлагаем рецепт самого вкусного салата из куриной грудкой и зеленью, которую можно приготовить всего за 20 минут.

Весенний салат из куриной грудкой и зеленью — рецепт

Ингредиенты на две порции салата:

куриная грудка — 200 г;

томаты черри — 3-4 шт. (лучше выбирать именно черри, поскольку они сладкие даже, если не сезон);

огурец — 1 маленький;

зеленый салат, пекинка или айсберг — 20-50 г;

сыр фета — 60 г;

грецкие орехи — 40 г;

петрушка — 20 г;

рукола — 20 г;

зеленый лук — одно перышко;

укроп — 5 г

оливковое масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

дижонская горчица — 1 ч. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

сметана — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок по своему вкусу;

соль и перец по своему вкусу.

Готовим весенний салат пошагово:

1. Чтобы не тратить попусту время сразу беремся за приготовление куриного филе. Разрезаем его на красивые небольшие кусочки, солим и перчим.

2. Далее обжариваем кусочки на сковороде с небольшим добавлением оливкового масла по минуту с двух сторон. Накрываем крышкой и тушим 10-15 минут. Для диетического варианта: заматываем в фольгу и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

3. Пока готовится наше филе, моем всю зелень, высушиваем ее с помощью бумажного полотенца и мелко нарезаем, кроме рукколы, ее можно оставить целиком.

4. Помидоры черри нарезаем полумесяцем, а огурец полукольцами. Салат айсберг или другой зеленый салат рвём на небольшие кусочки. Если выбираете пекинку, ее можно нарезать.

5. Курятине даем остыть. Смешиваем в большом салатнике все компоненты и заправляем соусом.

6. При подаче салата сверху выкладываем кусочки феты и посыпаем измельченными орехами.

Совет: чтобы салат получился более сытный, можно добавить сухарики или хлебцы.

Приятного аппетита!

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