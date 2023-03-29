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Как приготовить весенний салат с куриной грудкой: самый вкусный рецепт за 20 минут

29 марта 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт весеннего салата с куриной грудкой — как приготовить за 20 минут
Это вкусное, питательное и легкое блюдо, которое можно приготовить в очень быстро
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Извечный вопрос — что приготовить, чтобы было вкусно и полезно. Это питательное весеннее блюдо сочетает в себе оба качества, еще и готовится быстро. Оно подходит как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Предлагаем рецепт самого вкусного салата из куриной грудкой и зеленью, которую можно приготовить всего за 20 минут.

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Весенний салат из куриной грудкой и зеленью — рецепт

Ингредиенты на две порции салата:

  • куриная грудка — 200 г;
  • томаты черри — 3-4 шт. (лучше выбирать именно черри, поскольку они сладкие даже, если не сезон);
  • огурец — 1 маленький;
  • зеленый салат, пекинка или айсберг — 20-50 г;
  • сыр фета — 60 г;
  • грецкие орехи — 40 г;
  • петрушка — 20 г;
  • рукола — 20 г;
  • зеленый лук — одно перышко;
  • укроп — 5 г
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 1 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок по своему вкусу;
  • соль и перец по своему вкусу.

Весенний салат с куриной грудкой и зеленью — рецепт

Готовим весенний салат пошагово:

1. Чтобы не тратить попусту время сразу беремся за приготовление куриного филе. Разрезаем его на красивые небольшие кусочки, солим и перчим.

2. Далее обжариваем кусочки на сковороде с небольшим добавлением оливкового масла по минуту с двух сторон. Накрываем крышкой и тушим 10-15 минут. Для диетического варианта: заматываем в фольгу и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов.

3. Пока готовится наше филе, моем всю зелень, высушиваем ее с помощью бумажного полотенца и мелко нарезаем, кроме рукколы, ее можно оставить целиком.

4. Помидоры черри нарезаем полумесяцем, а огурец полукольцами. Салат айсберг или другой зеленый салат рвём на небольшие кусочки. Если выбираете пекинку, ее можно нарезать.

5. Курятине даем остыть. Смешиваем в большом салатнике все компоненты и заправляем соусом.

6. При подаче салата сверху выкладываем кусочки феты и посыпаем измельченными орехами.

Как быстро приготовить вкусный весенний салат с куриной грудкой

Совет: чтобы салат получился более сытный, можно добавить сухарики или хлебцы.

Приятного аппетита!

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