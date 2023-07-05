Фуд-тренд черные помидоры — вкус, особенности и вкусный рецепт салата

Особый сорт помидоров, имеющих черную окраску. Фото: google.com

Все мы привыкли к красным, желтым и даже зеленым помидорам. А вот черные томаты — это совсем новое и экзотическое. О котором мало что известно. Однако этот вкусный продукт можно смело назвать фуд-трендом лета.

Что нужно знать о черных помидорах, какие они на вкус и имеют ли пользу, рассказываем далее в материале. А также делимся рецептом особого салата.

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Что за черные помидоры и откуда они появились

Это обычные помидоры, которые, кстати, внутри красного цвета. Они называются Роза Индиго или Индиго Роуз (Indigo rose tomato). Выращены в результате натуральной селекции.

Что касается необычного цвета, то он обусловлен содержанием антоциана — вещества, которое окрашивает плоды в темные цвета, от сиреневого до сине-черного. Это вещество содержится в баклажанах, свекле, краснокочанной капусте и других овощах.

Черные помидоры на грядке. Фото: google.com

Какие черные помидоры на вкус

Эти томаты экзотического цвета трудно сравнить с красными. По вкусу они отличаются. Однозначно можно сказать — черные слаще, ведь содержат гораздо больше сахара, который в сочетании с органической кислотой делает вкус насыщенным.

Наверное именно из-за этого насыщенного вкуса шефы всего мира так полюбили черные помидоры.

Черные помидоры в разрезе. Фото: google.com

Полезны ли черные помидоры

Еще один большой плюс томатов черного цвета — они очень полезны для организма.

Антоциан, о котором мы уже упоминали выше, природный антиоксидант, помогающий побороть многие негативные процессы в организме. Укрепляет сердечно-сосудистую систему и иммунитет. А имеющийся в помидорах провитамин А улучшает зрение. А еще черные томаты считаются афродизиаком.

Рецепт салата с черными помидорами

Ингредиенты:

черные помидоры — 5-6 шт.;

каперсы — 2 ст. л.;

маслины без косточки — 150 г;

салат — 100 г;

руккола — 15 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, свежий молотый черный перец по вкусу.

Особый салат с черными помидорами. Фото: madaboutkitchen.in

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