Фуд-тренд черные помидоры — вкус, особенности и вкусный рецепт салата

Слаже красных, идеальны для салатов: что нужно знать о черных помидорах
Все мы привыкли к красным, желтым и даже зеленым помидорам. А вот черные томаты — это совсем новое и экзотическое. О котором мало что известно. Однако этот вкусный продукт можно смело назвать фуд-трендом лета.
Что нужно знать о черных помидорах, какие они на вкус и имеют ли пользу, рассказываем далее в материале. А также делимся рецептом особого салата.
Что за черные помидоры и откуда они появились
Это обычные помидоры, которые, кстати, внутри красного цвета. Они называются Роза Индиго или Индиго Роуз (Indigo rose tomato). Выращены в результате натуральной селекции.
Что касается необычного цвета, то он обусловлен содержанием антоциана — вещества, которое окрашивает плоды в темные цвета, от сиреневого до сине-черного. Это вещество содержится в баклажанах, свекле, краснокочанной капусте и других овощах.
Какие черные помидоры на вкус
Эти томаты экзотического цвета трудно сравнить с красными. По вкусу они отличаются. Однозначно можно сказать — черные слаще, ведь содержат гораздо больше сахара, который в сочетании с органической кислотой делает вкус насыщенным.
Наверное именно из-за этого насыщенного вкуса шефы всего мира так полюбили черные помидоры.
Полезны ли черные помидоры
Еще один большой плюс томатов черного цвета — они очень полезны для организма.
Антоциан, о котором мы уже упоминали выше, природный антиоксидант, помогающий побороть многие негативные процессы в организме. Укрепляет сердечно-сосудистую систему и иммунитет. А имеющийся в помидорах провитамин А улучшает зрение. А еще черные томаты считаются афродизиаком.
Рецепт салата с черными помидорами
Ингредиенты:
- черные помидоры — 5-6 шт.;
- каперсы — 2 ст. л.;
- маслины без косточки — 150 г;
- салат — 100 г;
- руккола — 15 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, свежий молотый черный перец по вкусу.
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