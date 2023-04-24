Що приготувати на вечерю — рецепт легкого салату з куркою

Салат з куркою та авокадо на вечерю. Фото: vilkin.pro

Що приготувати на вечерю, щоб страва була поживною та водночас легкою? Напевно найкращим рішенням буде свіжий салат. Адже вже з'являються перші корисні овочі, така страва швидко готується, а головне не шкодить фігурі.

Пропонуємо вам рецепт фантастичного салату з куркою та авокадо на вечерю, яким поділилася українська кулінарка, блогерка Олена Мазур на сторінці в Instagram.

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За словами блогерки, 100 г готовою страви містить всього 130 ккал, тож цей салатик можна сміливо їсти тим, хто стежить за фігурою.

Інгредієнти:

помідори чері — 100 г (краще обирати саме їх, оскільки вони завжди солоденькі);

куряче філе — 100 г;

авокадо — половина;

цибуля — 40 г;

петрушка — на свій смак;

італійські трави — на свій смак;

сіль та перець — на свій смак;

лимонний сік — 1 ст. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

соєвий соус — 1 ч. л.

Інгредієнти до дієтичного салату з куркою. Фото: vilkin.pro

Готуємо корисний дієтичний салат з куркою покроково:

1. Блогерка радить просто відварити куряче філе. Проте ми пропонуємо запекти його у духовці з італійськими травами у фользі без додавання олії. На запікання філе вам доведеться витратити максимум 20-30 хвилин. Проте воно буде соковите та насичене смаком.

2. Помідори можна нарізати лодочками або кубиками.

3. Половинку авокадо нарізаємо кубиками.

4. Цибулю можна брати звичайну ріпчасту або солодку червону. Наріжте дрібним кубиком.

5. Петрушку слід промити під холодною водою й також дрібно нарізати.

6. Коли філе буде готовим та охолоне, нарізаємо його гарними кубиками й усі інгредієнти змішуємо разом.

7. Далі готуємо просту заправку: змішуємо лимонний сік, олію, соєвий соус, додаємо сіль та перець на свій смак. За бажанням можна додати трохи французької гірчиці, так страва буде більш пікантною.

8. Насипаємо у гарну тарілку та насолоджуємося смачною вечерею.

Дієтичний салат з куркою та авокадо. Фото: vilkin.pro

Нагадаємо, ми писали, найкорисніший рецепт весняного салату з яйцем та редисом за 10 хвилин. Він ідеально підійде як для сніданку, так і для обіду чи вечері.

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