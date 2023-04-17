Рецепт весняного салату з редисом та яйцем — як приготувати за 10 хвилин

Найкорисніший весняний салат з яйцем та редисом за 10 хвилин: рецепт, який вас вразить
Весна — пора, коли ми найбільше потребуємо вітамінів і коли починають з'являтися перші корисні овочі та зелень.
Тож саме час спробувати вітамінний весняний салат з редискою та яйцем. Рецептом поділилася кулінарка Вікторія на особистій сторінці в Instagram.
Найкорисніший весняний салат — рецепт
На приготування салату піде всього 10 хвилин. При цьому він ідеально підійде як для сніданку, так і для обіду чи вечері. Для заправки краще використовувати не майонез, а йогурт чи сметану. Так страва буде більш дієтичною та корисною.
Інгредієнти:
- огірки — 400 г (2-3 шт);
- редис — 500 г;
- яйця — 3-4 шт.;
- зелена цибуля (без білої частини) — 1 пучок;
- кріп, петрушка — на свій смак;
- сметана або йогурт — 300 г;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль, перець — на свій смак.
Готуємо швидкий весняний салат покроково:
1. Яйця слід круто відварити. Після закипання води варіть 8-10 хвилин.
2 Варені яйця охолодіть, поріжте кружальцями, човниками або кубиками. Як вони смакуватимуть вам краще.
3. Зелень поріжте дрібно, викладіть в миску.
4. Огірки та редис помийте і поріжте кружальцями, викладіть до зелені та перемішайте.
5. Яйця викладіть зверху та обережно, щоб не пошкодити, перемішайте.
6. Переходимо до заправки: до сметани додайте сік лимона, спеції, ретельно перемішайте.
7. Заправте салат і перемішайте до однорідності. Можна подати порціонно та прикрасити зеленню.
За бажанням салат можна доповнити іншими овочами, зеленню на свій смак. Також він смакуватиме з морепродуктами, смаженою печінкою, рибою, сиром, каже авторка рецепта.
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