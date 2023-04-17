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Самый полезный весенний салат с яйцом и редисом за 10 минут: рецепт, который вас поразит

17 апреля 2023 17:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт весеннего салата с редисом и яйцом — как приготовить за 10 минут
Рецепт самого полезного весеннего салата с зеленью, яйцом и редисом. Фото: zira.uz
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Весна — пора, когда мы больше всего нуждаемся в витаминах и когда начинают появляться первые полезные овощи и зелень.

Так что самое время попробовать витаминный весенний салат с редиской и яйцом. Рецептом поделилась кулинарка Виктория на личной странице в Instagram.

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Самый полезный весенний салат — рецепт

На приготовление салата уйдет всего 10 минут. При этом он идеально подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина. Для заправки лучше использовать не майонез, а йогурт или сметану. Так блюдо будет более диетическим и полезным.

Ингредиенты:

  • огурцы — 400 г (2-3 шт);
  • редис — 500 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • зеленый лук (без белой части) — 1 пучок;
  • укроп, петрушка — по своему вкусу;
  • сметана или йогурт — 300 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу.
Самый полезный весенний салат — простой рецепт
Самый полезный весенний салат – простой рецепт. Фото: zira.uz

Готовим быстрый весенний салат пошагово:

1. Яйца следует круто отварить. После закипания воды варите 8-10 минут.

2 Вареные яйца охладите, порежьте кружочками, челноками или кубиками. Как они будут вам вкуснее.

3. Зелень порежьте мелко, выложите в миску.

4. Огурцы и редис помойте и порежьте кружками, выложите в зелень и перемешайте.

5. Яйца выложите сверху и осторожно, чтобы не повредить, перемешайте.

6. Переходим к заправке: к сметане добавьте сок лимона, специи, тщательно перемешайте.

7. Заправьте салат и перемешайте до однородности. Можно подать порционно и украсить зеленью.

По желанию салат можно дополнить другими овощами, зеленью по своему вкусу. Также он будет смаковать с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, сыром, говорит автор рецепта.

 

Как приготовить полезный салат с редиской.
Как приготовить полезный салат с редиской. Фото: google.com

Напомним, мы писали рецепт вкуснейшего салата с куриной грудкой и зеленью, который можно приготовить всего за 20 минут.

Также предлагаем три простых и быстрых рецепта весенних салатов с черемшей, которые подарят пользу и удивят своим непревзойденным вкусом.

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