Рецепт весеннего салата с редисом и яйцом — как приготовить за 10 минут

Самый полезный весенний салат с яйцом и редисом за 10 минут: рецепт, который вас поразит
Весна — пора, когда мы больше всего нуждаемся в витаминах и когда начинают появляться первые полезные овощи и зелень.
Так что самое время попробовать витаминный весенний салат с редиской и яйцом. Рецептом поделилась кулинарка Виктория на личной странице в Instagram.
Самый полезный весенний салат — рецепт
На приготовление салата уйдет всего 10 минут. При этом он идеально подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина. Для заправки лучше использовать не майонез, а йогурт или сметану. Так блюдо будет более диетическим и полезным.
Ингредиенты:
- огурцы — 400 г (2-3 шт);
- редис — 500 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- зеленый лук (без белой части) — 1 пучок;
- укроп, петрушка — по своему вкусу;
- сметана или йогурт — 300 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Готовим быстрый весенний салат пошагово:
1. Яйца следует круто отварить. После закипания воды варите 8-10 минут.
2 Вареные яйца охладите, порежьте кружочками, челноками или кубиками. Как они будут вам вкуснее.
3. Зелень порежьте мелко, выложите в миску.
4. Огурцы и редис помойте и порежьте кружками, выложите в зелень и перемешайте.
5. Яйца выложите сверху и осторожно, чтобы не повредить, перемешайте.
6. Переходим к заправке: к сметане добавьте сок лимона, специи, тщательно перемешайте.
7. Заправьте салат и перемешайте до однородности. Можно подать порционно и украсить зеленью.
По желанию салат можно дополнить другими овощами, зеленью по своему вкусу. Также он будет смаковать с морепродуктами, жареной печенью, рыбой, сыром, говорит автор рецепта.
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