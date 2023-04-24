Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Фантастический салат с курицей для тех, кто следит за фигурой: быстрый рецепт блюда на ужин arrow

Фантастический салат с курицей для тех, кто следит за фигурой: быстрый рецепт блюда на ужин

24 апреля 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить на ужин — рецепт легкого салата с курицей
Салат с курицей и авокадо на ужин. Фото: vilkin.pro
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Что приготовить на ужин, чтобы блюдо было питательным и одновременно легким? Наверное, лучшим решением будет свежий салат. Ведь появляются первые полезные овощи, такое блюдо быстро готовится, а главное не вредит фигуре.

Предлагаем вам рецепт фантастического салата с курицей и авокадо на ужин, которым поделилась украинская кулинарка, блоггер Елена Мазур на странице в Instagram.

Читайте также:

Салат с курицей и авокадо — как готовить

По словам блоггерши, 100 г готового блюда содержит всего 130 ккал, поэтому этот салатик можно смело есть тем, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

  • помидоры черри — 100 г (лучше выбирать именно их, поскольку они всегда сладенькие);
  • куриное филе — 100 г;
  • авокадо — половина;
  • лук — 40 г;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • итальянские травы — по своему вкусу;
  • соль и перец — по своему вкусу;
  • лимонный сок — 1 ст. л;
  • растительное масло — 2 ст. л;
  • соевый соус — 1 ч. л.

 

Какой диетический салат приготовить на ужин
Ингредиенты для диетического салата с курицей. Фото: vilkin.pro

Готовим полезный диетический салат с курицей пошагово:

1. Блогерка советует просто отварить куриное филе. Однако мы предлагаем запечь его в духовке с итальянскими травами в фольге без добавления масла. На запекание филе вам придется потратить максимум 20-30 минут. Однако оно будет сочным и насыщенным вкусом.

2. Помидоры можно порезать лодочками либо кубиками.

3. Половинку авокадо нарезаем кубиками.

4. Лук можно брать обычный репчатый или сладкий красный. Нарежьте мелким кубиком.

5. Петрушку следует промыть под холодной водой и мелко нарезать.

6. Когда филе будет готово и остынет, нарезаем его хорошими кубиками и все ингредиенты смешиваем вместе.

7. Далее готовим простую заправку: смешиваем лимонный сок, масло, соевый соус, добавляем соль и перец по своему вкусу. По желанию можно добавить немного французской горчицы, так блюдо будет более пикантным.

8. Насыпаем в красивую тарелку и наслаждаемся вкусным ужином.

 

Как готовить диетический салат с курицей и авокадо?
Диетический салат с курицей и авокадо. Фото: vilkin.pro

Напомним, мы писали, самый полезный рецепт весеннего салата с яйцом и редисом за 10 минут. Он идеально подойдет как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Также мы рассказывали рецепт вкуснейшего салата с куриной грудкой и зеленью, который можно приготовить всего за 20 минут.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас