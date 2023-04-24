Что приготовить на ужин — рецепт легкого салата с курицей

Салат с курицей и авокадо на ужин. Фото: vilkin.pro

Что приготовить на ужин, чтобы блюдо было питательным и одновременно легким? Наверное, лучшим решением будет свежий салат. Ведь появляются первые полезные овощи, такое блюдо быстро готовится, а главное не вредит фигуре.

Предлагаем вам рецепт фантастического салата с курицей и авокадо на ужин, которым поделилась украинская кулинарка, блоггер Елена Мазур на странице в Instagram.

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По словам блоггерши, 100 г готового блюда содержит всего 130 ккал, поэтому этот салатик можно смело есть тем, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

помидоры черри — 100 г (лучше выбирать именно их, поскольку они всегда сладенькие);

куриное филе — 100 г;

авокадо — половина;

лук — 40 г;

петрушка — по своему вкусу;

итальянские травы — по своему вкусу;

соль и перец — по своему вкусу;

лимонный сок — 1 ст. л;

растительное масло — 2 ст. л;

соевый соус — 1 ч. л.

Ингредиенты для диетического салата с курицей. Фото: vilkin.pro

Готовим полезный диетический салат с курицей пошагово:

1. Блогерка советует просто отварить куриное филе. Однако мы предлагаем запечь его в духовке с итальянскими травами в фольге без добавления масла. На запекание филе вам придется потратить максимум 20-30 минут. Однако оно будет сочным и насыщенным вкусом.

2. Помидоры можно порезать лодочками либо кубиками.

3. Половинку авокадо нарезаем кубиками.

4. Лук можно брать обычный репчатый или сладкий красный. Нарежьте мелким кубиком.

5. Петрушку следует промыть под холодной водой и мелко нарезать.

6. Когда филе будет готово и остынет, нарезаем его хорошими кубиками и все ингредиенты смешиваем вместе.

7. Далее готовим простую заправку: смешиваем лимонный сок, масло, соевый соус, добавляем соль и перец по своему вкусу. По желанию можно добавить немного французской горчицы, так блюдо будет более пикантным.

8. Насыпаем в красивую тарелку и наслаждаемся вкусным ужином.

Диетический салат с курицей и авокадо. Фото: vilkin.pro

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