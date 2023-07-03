Чим підживлювати помідори в липні — перевірений рецепт без хімії

Фермер збирає великий урожай помідорів. Фото: freepik.com

Зазвичай, саме у липні кущі томатів починають рясно цвісти, зав'язуються плоди й починає поспівати перший урожай. Тому дуже важливо вчасно та правильно підживити рослину, щоб продовжити цвітіння та кількість зав'язі.

Розповідаємо, чим підгодувати кущі помідорів, щоб збирати величезний врожай красивих, великих, солодких та м'ясистих плодів.

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Що знадобиться для підгодівлі томатів:

зола (суміш із недогорілого вугілля та попелу) — 1 кг;

гірчична макуха (органічне добриво, спресована сировина, що залишилася після віджимання гірчичного насіння) — 1 кг;

мелена шкарлупа від яєць — 1 кг.

Ці інгредієнти необхідно змішати — вийде порошкоподібне підживлення.

Плюс такого підживлення у тому, що він не потребує великих витрат, більшість інгредієнтів можна знайти вдома або в спеціалізованому магазині, вони натуральні.

Полив томатів влітку. Фото: freepik.com

Як підживлювати помідори

Удобрювати томати краще рано вранці або ввечері, коли сонце вже майже сіло за горизонт.

Слід посипати ґрунт навколо помідорів готовим супер добривом, а потім полити грядки відстояною водою, вона має бути теплою. Ця хитрість допоможе підживленню швидше засвоїтися та "запрацювати".

Фермер збирає великий урожай помідорів. Фото: freepik.com

Що треба знати про корисне підживлення помідорів

Зола містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій, що необхідно практично кожній рослині для того, щоб розвиватися та родити.

Яєчна шкарлупа містить карбонат кальцію, фосфор, фтор, мідь, залізо магній, калій, сірку та інші мінеральні речовини. Чим дрібніше помел шкаралупи — тим швидше вона почне приносити користь.

У свою чергу гірчична макуха багата фосфором і калієм, жирними кислотами, ефірними оліями та глікозидами, які пригнічують активність патогенної флори, у тому числі — і грибків, а також відлякують комах-шкідників. Таким чином вона має бактерицидні та інсектицидні властивості. А білки та клітковина в складі гірчичної макухи, служать ідеальним харчуванням для корисних бактерій, які в процесі своєї життєдіяльності збагачують склад ґрунту.

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