Чем подкармливать помидоры в июле — проверенный рецепт без химии

Фермер собирает большой урожай помидоров. Фото: freepik.com

Обычно именно в июле кусты томатов начинают обильно цвести, завязываются плоды и начинает спеть первый урожай. Поэтому очень важно своевременно и правильно подкормить растение, чтобы продлить цветение и количество завязи.

Рассказываем, чем прикормить кусты помидоров, чтобы собирать огромный урожай красивых, крупных, сладких и мясистых плодов.

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Что понадобится для подкормки томатов:

зола (смесь из недогоревшего угля и пепла) — 1 кг;

горчичный жмых (органическое удобрение, спрессованное сырье, оставшееся после отжима горчичных семян) — 1 кг;

молотая скорлупа от яиц — 1 кг.

Эти ингредиенты необходимо смешать — получится порошкообразная подкормка.

Плюс такой подкормки в том, что она не требует больших затрат, большинство ингредиентов можно найти дома или в спецмагазине, они натуральны.

Полив томатов летом. Фото: freepik.com

Как подкармливать помидоры

Удобрять томаты лучше рано утром или вечером, когда солнце уже почти село за горизонт.

Следует посыпать почву вокруг помидоров готовым супер удобрением, а затем полить грядки отстоявшейся водой, она должна быть теплой. Эта хитрость поможет подкормке быстрее усвоиться и заработать.

Фермер собирает большой урожай помидоров. Фото: freepik.com

Что нужно знать о полезной подкормки для помидоров

Зола содержит такие минералы как калий, фосфор, кальций, что необходимо практически каждому растению для того, чтобы развиваться и плодоносить.

Яичная скорлупа содержит карбонат кальция, фосфор, фтор, медь, железо магний, калий, серу и другие минеральные вещества. Чем мельче помол скорлупы — тем быстрее она начнет приносить пользу.

В свою очередь горчичный жмых богат фосфором и калием, жирными кислотами, эфирными маслами и гликозидами, которые угнетают активность патогенной флоры, в том числе и грибков, а также отпугивают насекомых-вредителей. Таким образом, он обладает бактерицидными и инсектицидными свойствами. А белки и клетчатка в составе горчичного жмыха, служат идеальным питанием для полезных бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности обогащают состав почвы.

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