Як обрізати виноград влітку, щоб отримати щедрий врожай — поради садівників

Чоловік обрізає виноград влітку. Фото: shutterstock.com

Літня обрізка винограду — справжнє мистецтво садівників, яке дарує багатий врожай соковитих та солодких грон. Навчитися цьому мистецтву може кожен, якщо знати кілька секретів.

Як правильно обрізати виноград влітку, розповідаємо далі в матеріалі.

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Для чого необхідно обрізати виноград влітку

Досвідчені садівники стверджують, що цей етап дуже важливий у догляді винограду. Адже таким чином ви можете позбутися слабких та застарілих паростків, що в свою чергу допомагає садовині більше брати корисних речовин з ґрунту і рости сильнішою.

Літня обрізка винограду необхідна для того, щоб:

покращити властивості плодів (вони будуть більш соковиті та солодкі);

полегшити формування кущів;

збільшити кількість врожаю;

задати направлення лози;

уберегти від грибкових захворювань кущі (коштом зменшення кількості пагонів);

забезпечити кращу проникність сонячного світла;

збільшити морозостійкість насаджень.

Обрізка винограду влітку. Фото: google.com

Коли потрібно обрізати виноград

Обрізати кущі можна у період з червня по серпень. Після завершення цвітіння, у липні, знімаються пасинки та позбавляються бічних пагонів, що ростуть з пазушних бруньок. Зовсім тендітні гілочки потрібно обламувати руками. Також у цей період можна удобрити та обприскати виноградні кущі.

У серпні потрібно обрізати молоді пагони за допомогою карбування. Видаляються верхні частини пагонів. Обрізку здійснюють секатором або гострим ножем до рівня, де розташований перший листок. Окрім того, фахівці радять в кінці літа видалити декілька верхніх коренів, щоб покращити розвиток нижньої частини кореневища.

Як правильно обрізати виноград

Застарілу суху лозу можна акуратно виламати руками. Якщо вона не піддається, слід прибрати секатором. Не частіше ніж 1 раз на 14 днів проводять проріджуючу обрізку винограду.

При обрізанні намагайтеся робити зрізи на зовнішній стороні пагонів, повернутої до середини куща. Це посприяє швидшому заростанню ран. Намагайтеся робити зрізи максимально гладкими.

Спеціалісти радять залишити одну безплідну лозу на 2-3 плодючих. Ті, що виросли на 2 метри та більше, краще прибрати, якщо ви вирощуєте садовину тільки з метою отримання плодів. Якщо вам рослина потрібна як декоративна, то можна давати їй змогу рости самостійно.

Також може проводитися освітлення — видалення листя винограду. Це необхідно для того, щоб забезпечити належну вентиляцію куща. Проте кожному садівникові слід самостійно визначити, чи необхідна його рослині така процедура.

Чоловік обрізає виноград влітку. Фото: shutterstock.com

Садівники розповіли секрет правильної обрізки винограду

Чистити потрібно не лише сам виноград, а й землю, на якій він проростає. Він дуже не любить сусідство, адже сам потребує чимало поживних речовин для того, щоб родити. Тому будь-яку зелень, квіти тощо слід висапати, аби не тягнула соки.

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