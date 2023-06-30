Как обрезать виноград летом, чтобы получить щедрый урожай — советы садоводов

Мужчина обрезает виноград летом. Фото: shutterstock.com

Летняя обрезка винограда — настоящее искусство садоводов, которое дарит богатый урожай сочных и сладких гроздей. Научиться этому искусству может каждый, если знать несколько секретов.

Как правильно обрезать виноград летом, рассказываем дальше в материале.

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Зачем необходимо обрезать виноград летом

Опытные садоводы утверждают, что этот этап очень важен в уходе за виноградом. Ведь, таким образом, вы можете избавиться от слабых и устаревших побегов, что в свою очередь помогает кустам больше брать полезные вещества из почвы и расти сильнее.

Летняя обрезка винограда необходима для того, чтобы:

улучшить свойства плодов (они будут более сочные и сладкие);

облегчить формирование кустов;

увеличить количество урожая;

задать направление лозы;

уберечь от грибковых заболеваний кусты (средством уменьшения количества побегов);

обеспечить лучшую проницаемость солнечного света;

увеличить морозостойкость насаждений.

Летняя обрезка винограда. Фото: google.com

Когда нужно обрезать виноград

Обрезать кусты можно в период с июня по август. После завершения цветения, в июле, снимаются пасынки и лишаются боковых побегов, растущих из пазушных почек. Совсем хрупкие веточки нужно обламывать руками. Также в этот период можно удобрить и опрыскать виноградные кусты.

В августе нужно обрезать молодые побеги с помощью чеканки. Удаляются верхние части побегов. Обрезку осуществляют секатором или острым ножом до уровня, где расположен первый лист. Кроме того, специалисты советуют в конце лета удалить несколько верхних корней, чтобы улучшить развитие нижней части корневища.

Как правильно обрезать виноград

Устаревшую сухую лозу можно аккуратно выломать руками. Если он не поддается, следует убрать секатором. Не чаще 1 раза в 14 дней проводят прореживающую обрезку винограда.

При обрезке старайтесь производить срезы на внешней стороне побегов, повернутой к середине куста. Это способствует более быстрому зарастанию ран. Старайтесь делать срезы максимально гладкими.

Специалисты советуют оставить одну бесплодную лозу на 2-3 плодовитых. Выросшие на 2 метра и более лучше убрать, если вы выращиваете фрукты только с целью получения плодов. Если вам растение нужно как декоративное, то можно давать ему возможность расти самостоятельно.

Также может проводиться освещение — удаление листьев винограда. Это необходимо для того, чтобы обеспечить должную вентиляцию куста. Однако каждому садоводу следует самостоятельно определить, необходима ли его растению такая процедура.

Мужчина обрезает виноград летом. Фото: shutterstock.com

Садоводы рассказали секрет правильной обрезки винограда

Чистить нужно не только виноград, но и землю, на которой он прорастает. Он очень не любит соседство, ведь сам требует немало питательных веществ для того, чтобы плодоносить. Поэтому любую зелень, цветы и т.д. следует убрать, чтобы они не тянули соки.

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