Що посадити біля яблуні, щоб зібрати щедрий врожай: поради садівникам і дачникам

Дівчина збирає яблука в саду. Фото: freepik.com

Одна з головних задач кожного садівника та дачника — отримати гарний врожай. Для цього вдаються до різних хитрощів й навіть вивчають, як рослини взаємодіють одне з одним. Так багаторічні спостереження показали, що є цілий ряд рослин, які допомагають збільшити врожайність яблуні та захищають це фруктове дерево від шкідників.

Розповідаємо, що обов'язково слід посадити поруч з яблунею, щоб врожай соковитих яблук став рекордним.

Читайте також:

Друзі яблуні — що слід садити поруч

Одна з найкращих компаньйонок для яблуні — садова ромашка. Ця невибаглива рослина, якщо ростиме поруч із фруктовим деревом, здатна не тільки збільшити кількість плодів, а й покращити їх якість.

Ромашка є чудовим медоносом, допоможе запобігти грибковим інфекціям яблунь. Цвіте квітка з весни до кінця літа, тож "супроводжуватиме" яблуні практично увесь цикл від цвітіння до дозрівання плодів.

Важливо: при вирощуванні ромашки в саду потрібно контролювати її розмноження через здатність утворювати велику кількість насіння.

Великий врожай яблук. Фото: google.com

Садівники також радять саджати поруч з молодою яблунею кущі малини. Ці рослини не заважають одна одній, успішно ростуть разом. Коріння малини розпушують ґрунт, насичують його киснем, збагачують золотистими сполуками. Пересаджувати малину слід, якщо яблуня сильно розростається. Її листя не дадуть малині повноцінно рости.

Також рослинами, які принесуть користь яблуні є:

живокіст;

настурція;

коріандр;

кріп.

Ці рослини-компаньйони допомагають яблуні:

вберегтися від шкідників;

залучати корисних комах для запилення;

зберігати вологу;

зменшити кількість бур'янів (пригнічуючи їх ріст), тим самим зберегти більше корисних речовин в ґрунті, якими буде "харчуватися яблуня.

Також такі рослини можуть бути використані як зелені добрива, додані в мульчу.

Дівчина збирає яблука в саду. Фото: freepik.com

Що не можна саджати поруч з яблунею

Яблуня негативно реагуватиме, якщо поруч буде рости:

абрикос;

персик;

черешня;

вишня;

кущі троянди;

калина;

бузок;

барбарис;

горобина;

тополя;

ліщина.

Досвідчені садівники радять намагатися максимально уникати подібного сусідства.

Раніше ми публікували детальний місячний посівний календар на липень 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, як правильно обрізати виноград влітку, щоб збільшити врожай та зберегти здоров'я рослини.

Також розповідаємо, як часто поливати огірки, щоб отримати не лише гарний врожай, але й подовжити плодоношення.