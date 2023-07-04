Что посадить у яблони, чтобы собрать щедрый урожай: советы садоводам и дачникам

Девушка собирает яблоки в саду. Фото: freepik.com

Одна из главных задач каждого садовода и дачника — получить хороший урожай. Для этого прибегают к разным ухищрениям и даже изучают, как растения взаимодействуют друг с другом. Так многолетние наблюдения показали, что существует целый ряд растений, которые помогают увеличить урожайность яблони и защищают это фруктовое дерево от вредителей.

Рассказываем, что обязательно следует посадить рядом с яблоней, чтобы урожай сочных яблок стал рекордным.

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Одна из лучших компаньонок для яблони — садовая ромашка. Это неприхотливое растение, если будет расти рядом с фруктовым деревом, способна не только увеличить количество плодов, но и улучшить их качество.

Ромашка является отличным медоносом, поможет предотвратить грибковые инфекции яблонь. Цветет цветок с весны до конца лета, так что "будет сопровождать" яблони практически весь цикл от цветения до созревания плодов.

Важно: при выращивании ромашки в саду нужно контролировать ее размножение из-за способности образовывать большое количество семян.

Большой урожай яблок. Фото: google.com

Садоводы также советуют сажать рядом с молодой яблоней кусты малины. Эти растения не мешают друг другу, успешно растут вместе. Корни малины разрыхляют почву, насыщают ее кислородом, обогащают золотистыми соединениями. Пересаживать малину следует, если яблоня сильно разрастается. Ее листья не дадут малине полноценно расти.

Также растениями, которые принесут пользу яблоне есть:

окопник;

настурция;

кориандр;

укроп.

Эти растения-компаньоны помогают яблоне:

уберечься от вредителей;

привлекать полезных насекомых для опыления;

сохранять влагу;

уменьшить количество сорняков (подавляя их рост), тем самым сохранить больше полезных веществ в почве, которыми будет "питаться яблоня".

Также такие растения могут быть использованы в качестве зеленых удобрений, добавленных в мульчу.

Девушка собирает яблоки в саду. Фото: freepik.com

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Яблоня будет негативно реагировать, если рядом будет расти:

абрикос;

персик;

черешня;

вишня;

кусты розы;

калина;

сирень;

барбарис;

рябина;

тополь;

орешник.

Опытные садоводы советуют стараться максимально избегать подобного соседства.

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