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Сочный виноград будете собирать ведрами: чем подкормить растение летом

7 июля 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Чем подкормить виноград летом, чтобы увеличить размер и сладость ягод
Выращивание органического винограда во Львове. Фото: wz.lviv.ua
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Одна из самых любимых культур всех дачников и садоводов — виноград. Из сочных ягод можно готовить десерты, салаты, варенье, соки, домашнее вино. Однако, чтобы получить действительно впечатляющий урожай сладких и больших гроздьев, необходимо правильно ухаживать за растением и не забывать об удобрениях.

Рассказываем, чем подкормить виноград, чтобы увеличить размер и сладость ягод, а также делимся секретами и советами опытных садоводов, как ухаживать за растением.

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Чем подкормить виноград — доступные удобрения

Это растение довольно капризно и подвергается только старательному новичку. Виноград может страдать от разных болезней, не терпит чрезмерной влажности или засухи, требует регулярной подрезки ветвей.

Виноград очень любит подкормку и на правильные удобрения реагирует большими и сочными гроздьями ягод.

Чтобы приготовить эффективный и доступный раствор, вам понадобится простая формула: вода и минеральное удобрение нитрофоска. Таким средством подкормить растение можно после того, как появятся первые завязи.

Нужно растворить две столовых ложки нитрофоски в 10 л воды, хорошо перемешать. Перелейте средство в пульверизатор и опрыскивайте виноград.

Таким образом вы "накормите" растение необходимым количеством азота, фосфора и калия. Эти вещества благоприятно повлияют на размер и сладость ягод.

Также виноград можно подкармливать органическими удобрениями — навозом, компостом, птичьим пометом и древесной золой. Навоз, куриный помет, компост — ценный источник азота, фосфора и микроэлементов, а пепел обладает высоким содержанием калия.

Подкармливать виноград нужно в течение всего сезона. Однако садоводы предостерегают, летом, когда начинается формирование гроздей и налив ягод, азота требуется меньше, а с августа он вообще противопоказан. Азот содержится в мочевине и аммиачной селитре.

А вот фосфор вносится при формировании соцветий и в процессе наливания ягод, поскольку хорошо влияет на развитие цветов, способствует образованию завязи и созреванию ягод.

Калий отвечает за иммунитет растения в течение года, вносить его нужно в стадии роста, цветения и в конце лета — в начале осени. Бор способствует повышению содержания сахара в ягодах, им нужно подпитывать виноград весной и летом.

 

Раньше мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.

Напомним, мы рассказывали, что посадить рядом с яблоней, чтобы получить большой урожай сочных яблок и защитить дерево от вредителей.

Также мы публиковали подробный лунный посевной календарь на июль 2023 года.

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