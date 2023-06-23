Почему нельзя возвращать пустую посуду — важные приметы

Девушка с тарелкой кексов. Фото: create.vista.com

Друзья, близкие и даже соседи любят угощать друг друга вкусностями, приготовленными собственноручно. Угощение, как правило, приносят в своей посуде, которую после необходимо обязательно вернуть. Между тем одна из главных примет говорит, что нельзя возвращать посуду пустой.

Почему этого делать ни в коем случае не стоит, разбираемся дальше в материале.

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Почему нельзя возвращать посуду пустой — приметы и поверья

1. Чтобы избежать бедности

По одной из старинных примет чужие тарелки дома приводят к финансовым проблемам, поэтому их лучше сразу возвращать законному хозяину.

При этом, если вернуть посуду пустой, можно ненароком привлечь к себе бедность. В то время как возвращенная емкость с кусочком пищи привлечет изобилие.

2. Чтобы не произошла утечка энергии

По словам биоэнергетиков, пустота не является естественным явлением. В пустую посуду должна непременно попадать энергия. Иначе человек, возвращающий пустую посуду или принимающий ее, может потерять часть собственной энергии. Это может окончиться неприятностями.

3. Чтобы избежать ссор

Если проявить уважение к человеку, который угостил, отношения с ним в будущем улучшатся и могут даже перерасти в хорошую и крепкую дружбу, а вот пустая посуда, наоборот, ухудшает отношения, ведет к ссорам.

Выпечка в знак благодарности. Фото: istock

Почему еще важно не возвращать пустую посуду

Это обычная вежливость и благодарность. Если человек сделал вам приятно, стоит сделать что-то хорошее в ответ, положив в посуду что-то съедобное. Это будет указывать на щедрость и доброту человека.

Как нужно возвращать посуду

Во-первых, посуда обязательно должна быть тщательно вымыта. Вместе с водой вы смоете энергетику и не передадите ее другому человеку.

Во-вторых, в лоток, тарелку, судок, форму для выпечки обязательно нужно что-нибудь положить. Это может быть угощение в ответ, сладости для детей, конфеты, сувенир или хотя бы милая записка с благодарностью.

Соседка возвращает посуду. Фото: istock

Раньше мы писали, какие предметы нельзя отдавать и давать взаймы соседям, близким, друзьям и даже родственникам, чтобы не навлечь беды.

Напомним, мы сообщали, что значит, когда голубь прилетел на подоконник и на что следует обратить внимание.

Также мы рассказывали, почему ни в коем случае нельзя желать человеку "спокойной ночи". Это может очень плохо окончиться.