Чому не можна повертати порожній посуд — важливі прикмети

Дівчина з тарілкою кексів. Фото: create.vista.com

Друзі, близькі та навіть сусіди люблять пригощати одне одного смаколиками, приготовленими власноруч. Частування, як правило, приносять у своєму посуді, який після необхідно обов'язково повернути. Між тим одна з головних прикмет говорить, що не можна повертати посуд порожнім.

Чому цього робити в жодному разі не варто, розбираємося далі в матеріалі.

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Чому не можна повертати посуд порожній — прикмети та повір'я

1. Щоб уникнути бідності

За одною з давніх прикмет, чужі тарілки вдома призводять до фінансових проблем, тому їх краще одразу повертати законному господареві.

При цьому, якщо повернути посуд порожнім, можна ненароком привернути до себе бідність. Тоді як повернута ємність зі шматочком їжі притягне достаток.

2. Щоб не стався витік енергії

За словами біоенергетиків, порожнеча не є природним явищем. У порожній посуд повинна неодмінно потрапляти енергія. Інакше людина, яка повертає порожній посуд, або той, хто його приймає, може втратити частину власної енергії. Це може закінчитися неприємностями.

3. Щоб уникнути сварок

Якщо проявити повагу до людини, яка пригостила, стосунки з нею в майбутньому покращаться та можуть навіть перерости у гарну та міцну дружбу, а ось порожній посуд, навпаки, погіршує стосунки, веде до сварок.

Випічка на знак подяки. Фото: istock

Чому ще важливо не повертати порожній посуд

Це звичайна ввічливість та вдячність. Якщо людина зробила вам приємне, варто зробити щось добре у відповідь, поклавши в посуд щось їстівне. Це буде вказувати на щедрість та доброту людини.

Як треба повертати посуд

По-перше, посуд обов'язково має бути ретельно вимитий. Разом з водою ви змиєте енергетику і не передасте її іншій людині.

По-друге, у лоток, тарілку, судок, форму для випічки обов'язково потрібно щось покласти. Це може бути частування у відповідь, солодощі для дітей, цукерки, сувенір або хоча б мила записка з подякою.

Сусідка повертає посуд. Фото: istock

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