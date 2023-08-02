Как ухаживать за малиной в августе — советы, которые увеличат урожайность (видео)

Большой урожай малины в саду. Фото: podgardening.co.nz

Невероятно ароматная, сладкая и полезная ягода, которая радует нас не только летом, но и осенью — малина. Однако, чтобы получить действительно хороший урожай, садоводам необходимо добросовестно трудиться и ухаживать за кустами на каждом этапе развития. В особом внимании малина нуждается и в августе.

Что обязательно необходимо сделать в последний месяц лета, чтобы ваши малиновые кусты изобиловали яркими ягодами, рассказала автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок".

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Как ухаживать за малиной в августе

Эксперт отметила, что кусты малины, которые дают урожай дважды в год, называются ремонтантными. Их не нужно бояться, ведь при правильном уходе малины будет достаточно.

Первый раз ягоды появляются на прошлогодних побегах, второй — на побегах текущего года, объясняет садовница.

В августе очень важно укоротить некоторые побеги растения, оставить только самые крепкие, цветущие и плодоносящие. Их следует укоротить на высоте 1-1,1 м. Все остальные обрезать.

"Также надо обрезать листики на побегах — 50 см от земли. Так вы улучшите проветривание, не будут развиваться грибки, растение будет расти еще лучше, а ягоды будут больше и вкуснее", — говорит хозяйка.

Большой урожай малины. Фото: google.com

Кроме того, кусты малины нуждаются в качественном и правильном поливе. Если стоит засушливая погода без осадков, поливать малину нужно раз в 3 дня, если умеренная влага раз в неделю.

"Поливать надо так, чтобы 30-40 см почвы были мокрыми. Было бы хорошо, если бы хозяева могли сделать капельный полив, если нет — то поливать кусты с помощью шланга. Но ни в коем случае нельзя заливать, иначе корни не будут иметь доступ кислорода и растение будет плохо развиваться", — советует специалист.

Есть у садовницы еще один секрет — во время плодоношения следует подкармливать растение древесной золой, богатой питательными веществами. Это также поможет плодам развиваться большими и сочными.

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