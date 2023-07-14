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Жодна ягідка не постраждає: як захистити виноград від птахів підручними засобами

14 липня 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як захистити виноград від птахів — цінні поради досвідчених садівників
Садівник збирає великий врожай винограду. Фото: depositphotos.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Виноград — вибаглива та складна для вирощування культура. Щоб отримати дійсно соковиті та солодкі грона, садівникам та дачникам треба докласти чимало зусиль. Крім того, рослину необхідно захищати не тільки від хвороб та шкідників, а ще й від птахів, які охочі поласувати ягодами. 

Розповідаємо, як ефективно захистити виноград від пернатих ласунів за допомогою підручних засобів. 

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Як зазначають спеціалісти, найчастіше врожай страждає від: 

  • ворон;
  • сорок;
  • горобців;
  • галок;
  • шпаків;
  • дроздів. 

 

Як відлякати птахів від винограду
Пташка їсть виноград. Фото: google.com

Як захистити виноград від птахів 

Досвідчені садівники виділяють два ефективних методи ізоляція грон та відлякування птахів.  

Ізолювати грона винограду можна наступним чином:

  • використати господарські сітки;
  • капронові панчохи;
  • спеціальні мережі;
  • тюль для вікон.

У цьому випадку вибір слід робити в залежності від того, який варіант для вас є більш доступним та не вдарить по кишені. 

 

Як захистити виноград від птахів
Сітки для захисту винограду. Фото: depositphotos.com

Матеріал треба просто надіти на ягоди та міцно закріпити. Проте важливо, щоб ягоди не були сильно затиснути, адже так теж можна зашкодити врожаю.

Щоб відлякати птахів від винограду, садівники використовують наступні способи: 

  • лякало;
  • дзеркальні поверхні;
  • тріскалки різних видів;
  • магнітофонна стрічка

Вам необхідно розвісити їх на та біля винограду, і урожай не буде пошкоджено. 

 

Які хитрощі та лайфхаки допоможуть відлякати птахів від винограду
Врожай винограду. Фото: google.com

Раніше ми писали, як правильно обрізати виноград влітку, щоб збільшити врожай та зберегти здоров'я рослини.

Нагадаємо, ми розповідали, чим підживити виноград, щоб збільшити розмір та солодкість ягід.

Також ми повідомляли, що посадити поруч з яблунею, щоб отримати великий врожай соковитих яблук та захистити дерево від шкідників. 

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