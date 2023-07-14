Як захистити виноград від птахів — цінні поради досвідчених садівників

Жодна ягідка не постраждає: як захистити виноград від птахів підручними засобами
Виноград — вибаглива та складна для вирощування культура. Щоб отримати дійсно соковиті та солодкі грона, садівникам та дачникам треба докласти чимало зусиль. Крім того, рослину необхідно захищати не тільки від хвороб та шкідників, а ще й від птахів, які охочі поласувати ягодами.
Розповідаємо, як ефективно захистити виноград від пернатих ласунів за допомогою підручних засобів.
Які птахи претендують на ваш врожай винограду
Як зазначають спеціалісти, найчастіше врожай страждає від:
- ворон;
- сорок;
- горобців;
- галок;
- шпаків;
- дроздів.
Як захистити виноград від птахів
Досвідчені садівники виділяють два ефективних методи ізоляція грон та відлякування птахів.
Ізолювати грона винограду можна наступним чином:
- використати господарські сітки;
- капронові панчохи;
- спеціальні мережі;
- тюль для вікон.
У цьому випадку вибір слід робити в залежності від того, який варіант для вас є більш доступним та не вдарить по кишені.
Матеріал треба просто надіти на ягоди та міцно закріпити. Проте важливо, щоб ягоди не були сильно затиснути, адже так теж можна зашкодити врожаю.
Щоб відлякати птахів від винограду, садівники використовують наступні способи:
- лякало;
- дзеркальні поверхні;
- тріскалки різних видів;
- магнітофонна стрічка
Вам необхідно розвісити їх на та біля винограду, і урожай не буде пошкоджено.
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