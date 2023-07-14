Как защитить виноград от птиц — ценные советы опытных садоводов

Ни одна ягода не пострадает: как защитить виноград от птиц подручными средствами
Виноград — требовательная и сложная для выращивания культура. Чтобы получить действительно сочные и сладкие гроздья, садоводам и дачникам нужно приложить немало усилий. Кроме того, растение необходимо защищать не только от болезней и вредителей, но еще и от птиц, желающих полакомиться ягодами.
Рассказываем, как эффективно защитить виноград от пернатых сладкоежек с помощью подручных средств.
Какие птицы претендуют на ваш урожай винограда
Как отмечают специалисты, чаще всего урожай страдает от:
- ворон;
- сорок;
- воробьев;
- галок;
- скворцов;
- дроздов.
Как защитить виноград от птиц
Опытные садоводы выделяют два эффективных метода изоляции гроздей и отпугивания птиц.
Изолировать гроздья винограда можно следующим образом:
- использовать хозяйственные сетки;
- капроновые чулки;
- специальные сети;
- тюль для окон.
В этом случае выбор следует делать в зависимости от того, какой вариант для вас доступнее и не ударит по карману.
Материал нужно просто надеть на ягоды и крепко закрепить. Однако важно, чтобы ягоды не были сильно зажаты, ведь так тоже можно навредить урожаю.
Чтобы отпугнуть птиц от винограда, садоводы используют следующие способы:
- пугало;
- зеркальные поверхности;
- трескалки разных видов;
- магнитофонная лента
Вам необходимо развесить их на винограднике и возле винограда, и урожай не будет поврежден.
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