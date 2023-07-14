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Ни одна ягода не пострадает: как защитить виноград от птиц подручными средствами

14 июля 2023 07:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как защитить виноград от птиц — ценные советы опытных садоводов
Садовод собирает большой урожай винограда. Фото: depositphotos.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Виноград — требовательная и сложная для выращивания культура. Чтобы получить действительно сочные и сладкие гроздья, садоводам и дачникам нужно приложить немало усилий. Кроме того, растение необходимо защищать не только от болезней и вредителей, но еще и от птиц, желающих полакомиться ягодами.

Рассказываем, как эффективно защитить виноград от пернатых сладкоежек с помощью подручных средств.

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Какие птицы претендуют на ваш урожай винограда

Как отмечают специалисты, чаще всего урожай страдает от:

  • ворон;
  • сорок;
  • воробьев;
  • галок;
  • скворцов;
  • дроздов.

 

Как отпугнуть птиц от винограда
Птичка ест виноград. Фото: google.com

Как защитить виноград от птиц

Опытные садоводы выделяют два эффективных метода изоляции гроздей и отпугивания птиц.

Изолировать гроздья винограда можно следующим образом:

  • использовать хозяйственные сетки;
  • капроновые чулки;
  • специальные сети;
  • тюль для окон.

В этом случае выбор следует делать в зависимости от того, какой вариант для вас доступнее и не ударит по карману.

 

Как защитить виноград от птиц
Сетки для защиты винограда. Фото: depositphotos.com

Материал нужно просто надеть на ягоды и крепко закрепить. Однако важно, чтобы ягоды не были сильно зажаты, ведь так тоже можно навредить урожаю.

Чтобы отпугнуть птиц от винограда, садоводы используют следующие способы:

  • пугало;
  • зеркальные поверхности;
  • трескалки разных видов;
  • магнитофонная лента

Вам необходимо развесить их на винограднике и возле винограда, и урожай не будет поврежден.

 

Какие уловки и лайфхаки помогут отпугнуть птиц от винограда
Урожай винограда. Фото: google.com

Раньше мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить виноград, чтобы увеличить размер и сладость ягод.

Также мы сообщали, что посадить рядом с яблоней, чтобы получить большой урожай сочных яблок и защитить дерево от вредителей.

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