Как защитить виноград от птиц — ценные советы опытных садоводов

Садовод собирает большой урожай винограда. Фото: depositphotos.com

Виноград — требовательная и сложная для выращивания культура. Чтобы получить действительно сочные и сладкие гроздья, садоводам и дачникам нужно приложить немало усилий. Кроме того, растение необходимо защищать не только от болезней и вредителей, но еще и от птиц, желающих полакомиться ягодами.

Рассказываем, как эффективно защитить виноград от пернатых сладкоежек с помощью подручных средств.

Читайте также:

Какие птицы претендуют на ваш урожай винограда

Как отмечают специалисты, чаще всего урожай страдает от:

ворон;

сорок;

воробьев;

галок;

скворцов;

дроздов.

Птичка ест виноград. Фото: google.com

Как защитить виноград от птиц

Опытные садоводы выделяют два эффективных метода изоляции гроздей и отпугивания птиц.

Изолировать гроздья винограда можно следующим образом:

использовать хозяйственные сетки;

капроновые чулки;

специальные сети;

тюль для окон.

В этом случае выбор следует делать в зависимости от того, какой вариант для вас доступнее и не ударит по карману.

Сетки для защиты винограда. Фото: depositphotos.com

Материал нужно просто надеть на ягоды и крепко закрепить. Однако важно, чтобы ягоды не были сильно зажаты, ведь так тоже можно навредить урожаю.

Чтобы отпугнуть птиц от винограда, садоводы используют следующие способы:

пугало;

зеркальные поверхности;

трескалки разных видов;

магнитофонная лента

Вам необходимо развесить их на винограднике и возле винограда, и урожай не будет поврежден.

Урожай винограда. Фото: google.com

Раньше мы писали, как правильно обрезать виноград летом, чтобы увеличить урожай и сохранить здоровье растения.

Напомним, мы рассказывали, чем подкормить виноград, чтобы увеличить размер и сладость ягод.

Также мы сообщали, что посадить рядом с яблоней, чтобы получить большой урожай сочных яблок и защитить дерево от вредителей.