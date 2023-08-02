Як доглядати за малиною у серпні — поради, що збільшать врожайність (відео)

Великий врожай малини в саду. Фото: podgardening.co.nz

Неймовірно ароматна, солодка та корисна ягода, яка радує нас не тільки влітку, а й восени, — малина. Проте, щоб отримати дійсно гарний врожай, садівникам необхідно сумлінно трудитися та доглядати за кущами на кожному етапі розвитку. Особливої уваги малина потребує й у серпні.

Що обов'язково необхідно зробити в останній місяць літа, щоб ваші малинові кущі рясніли яскравими ягодами, розповіла авторка YouTube-каналу "Дім та присадибна ділянка".

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Якщо все зробити правильно, вдвічі більший врожай порадує не тільки влітку, а й восени, запевняє садівниця.

Як доглядати за малиною у серпні

Експертка зазначила, що кущі малини, які дають врожай двічі на рік називаються ремонтантні. Їх не треба боятися, адже при правильному догляді малини буде вдосталь.

Перший раз ягоди з'являються на торішніх пагонах, другий — на пагонах поточного року, пояснює садівниця.

У серпні дуже важливо укоротити деякі пагони рослини, залишити тільки найміцніші, які цвітуть і плодоносять. Їх слід вкоротити на висоті 1-1,1 м. Усі інші — обрізати.

"Також треба обрізати листочки на пагонах — 50 см від землі. Так ви покращите провітрювання, не розвиватимуться грибки, рослина ростиме ще краще, а ягоди будуть більшими та смачнішими", — каже господиня.

Великий врожай малини. Фото: google.com

Крім того, кущі малини потребують якісного та правильного поливу. Якщо стоїть посушлива погода без опадів, поливати малину треба раз на 3 дні, якщо помірна волога — раз на тиждень.

"Поливати треба так, щоб 30-40 см ґрунту були мокрими. Було б добре, якби господарі могли зробити крапельний полив, якщо ні — то поливати кущі за допомогою шлангу. Але у жодному разі не можна заливати, інакше коріння не матиме доступу кисню і рослина погано розвиватиметься", — радить фахівчиня.

Є у садівниці ще один секрет — під час плодоношення варто підживлювати рослину деревним попелом, який багатий на поживні речовини. Це також допоможе плодам розвиватися великими та соковитими.

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