Какой маникюр можно сделать летом 2023 года – ТОП-3 идей

Яркий маникюр, который можно сделать летом. Фото: Pinterest

Наверное, все девушки и женщины летом пытаются выразить себя с помощью яркого и креативного маникюра. Поэтому мы рассказываем о том, какой летний маникюр точно привлечет внимание и будет модным в этом году.

Новини.LIVE делится идеями модного маникюра на лето 2023 года.

Читайте также:

ТОП-3 идей для летнего маникюра

Неоновое омбре

Уже несколько лет неоновые оттенки пользуются большой популярностью, ведь они не только яркие, но и летние. Можно добавить к неону еще и омбре, и тогда этот маникюр точно привлечет внимание окружающих.

Неоновое омбре на ногтях, которое в тренде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Техника омбре — это комбинация разных цветов, которые смешиваются между собой для создания градиентного эффекта. Чтобы сделать такой маникюр, нужно нанести неоновый оттенок на кончик ногтя, используя постепенно более мягкий оттенок к кутикуле.

Можно сделать, например, переход розового неона в мягкий персиковый или зеленого неона в светло-мятный.

Минималистичный маникюр

Минимализм в маникюре никогда не выходит из моды, в этом сезоне можно выбрать геометрические формы, тонкие линии и сдержанный цвет, чтобы создать элегантный маникюр.

Минималистичный маникюр, который можно сделать летом 2023 года. Фото: Pinterest

Можно использовать обычный нюдовый цвет и добавить тонкие полоски или точки. Классикой является белый, черный или металлический оттенки, а чтобы добавить летний сезон к маникюру, можно использовать, например, бирюзовый или коралловый цвет.

Красота — в простоте! Именно так можно сказать об этом виде маникюра, который можно подобрать под любой образ.

Тропический рай

Чтобы создать этот маникюр, можно добавить рисунки пальм, солнца или цветов, которые можно нанести на один или два ногтя. Остальные ногти можно покрасить в яркие цвета, например в синий, оранжевый или песочный.

Тропический рай на ногтях, который можно сделать летом. Фото: Pinterest

Для создания таких рисунков можно использовать водные деколи или пластины для тиснения. Также можно использовать матовое покрытие или эффект песка, чтобы добавить тропическому маникюру дополнительной глубины и иметь яркий вид.

Напомним, мы писали о том, от каких блузок следует отказаться летом 2023 года.

Раньше мы рассказывали о том, с чем летом 2023 можно носить обычные велосипедки.

Также мы сообщали, какие женские сарафаны в тренде летом 2023 года.