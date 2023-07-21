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Який манікюр можна зробити влітку 2023 року: ТОП-3 стильних ідей

21 липня 2023 08:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Який манікюр можна зробити влітку 2023 року – ТОП-3 ідей
Яскравий манікюр, який можна зробити влітку. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Напевно, всі дівчата та жінки влітку намагаються виразити себе за допомогою яскравого та креативного манікюру. Тому ми розповідаємо про те, який літній манікюр точно приверне до себе увагу та буде модним у цьому році.

Новини.LIVE ділиться ідеями модного манікюру на літо 2023 року.

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ТОП-3 ідей для літнього манікюру 

Неонове омбре

Вже кілька років неонові відтінки користуються великою популярністю, адже вони не тільки яскраві, а й літні. Можна додати до неону ще й омбре, і тоді цей манікюр точно приверне до себе увагу оточуючих. 

Неоновое омбре на ногтях
Неонове омбре на нігтях, яке в тренді влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Техніка омбре — це комбінація різних кольорів, які змішуються між собою для створення градієнтного ефекту. Щоб зробити такий манікюр, потрібно нанести неоновий відтінок на кінчик нігтя, поступово використовуючи більш м'який відтінок до кутикули. 

Можна зробити, наприклад, перехід рожевого неону в м’який персиковий або ж зеленого неону у світло-м’ятний. 

Мінімалістичний манікюр

Мінімалізм у манікюрі ніколи не виходить з моди, а цього сезону можна обрати геометричні форми, тонкі лінії та стриманий колір, щоб створити елегантний манікюр. 

Минималистический маникюр
Мінімалістичний манікюр, який можна зробити влітку 2023 року. Фото: Pinterest

Можна використати звичайний нюдовий колір та додати тонкі смужки або ж точки. Класикою є білий, чорний або металевий відтінки, а щоб додати літнього сезону до манікюру, можна використати, наприклад, бірюзовий або ж кораловий колір.

Краса — в простоті! Саме так можна сказати про цей вид манікюру, який можна підібрати під будь-який образ.

Тропічний рай

Щоб створити цей манікюр, можна додати малюнки пальм, сонця або ж квітів, які можна нанести на один або два нігтя. Решту нігтів можна пофарбувати в яскраві кольори, наприклад в синій, помаранчевий або ж пісочний. 

Тропический рай на ногтях
Тропічний рай на нігтях, який можна зробити влітку. Фото: Pinterest

Для створення таких малюнків можна використати водні деколі або ж пластини для тиснення. Також можна використати матове покриття або ж ефект піску, щоб додати тропічному манікюру додаткової глибини та мати яскравий вигляд.

Нагадаємо, ми писали про те, від яких блузок потрібно відмовитися влітку 2023 року. 

Раніше ми розповідали про те, з чим влітку 2023 року можна носити звичайні велосипедки. 

Також ми повідомляли про те, які жіночі сарафани в тренді влітку 2023 року. 

 

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