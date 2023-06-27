Вчені заявили, що один з інструментів для манікюру може пошкодити ДНК

Рука у лампі для манікюру. Фото: Pexels

Випромінювання від ламп для манікюру може пошкоджувати ДНК. До того ж воно здатне спричиняти ракові мутації в людських клітинах.

Про це повідомляє CNN з посилання на дослідження в журналі Nature Communications.

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Деякі дерматологи кажуть, що ця інформація не є новою, коли йдеться про побоювання щодо ультрафіолетового світла з будь-якого джерела.

"Отримані результати доповнюють вже опубліковані дані про шкідливий вплив (ультрафіолетового) випромінювання і демонструють пряму загибель клітин і пошкодження тканин, що може призвести до раку шкіри", — говорить доктор Джулія Кертіс, доцент кафедри дерматології Університету штату Юта.

За даними Центру природничо-наукової освіти УКАР, ультрафіолетове світло — це форма електромагнітного випромінювання з довжиною хвилі від 10 до 400 нанометрів.

Ультрафіолет А (від 315 до 400 нанометрів), що міститься в сонячному світлі, проникає в шкіру глибше і зазвичай використовується в УФ-лампах для нігтів.

"Якщо ви подивитеся на те, як ці пристрої представлені, вони позиціонуються як безпечні, і немає причин для занепокоєння. Але наскільки нам відомо, ніхто досі не вивчав ці пристрої і те, як вони впливають на людські клітини на молекулярному і клітинному рівнях", — зазначає автор дослідження Людмила Александрова.

Вчені у своєму дослідження піддавали клітини людей і мишей впливу ультрафіолетового світла і виявили, що 20-хвилинний сеанс призводить до загибелі від 20% до 30% клітин.

Три послідовні 20-хвилинні опромінення призвели до загибелі від 65% до 70% опромінених клітин.

Клітини, що залишилися, зазнали пошкодження мітохондрій і ДНК, що призвело до мутацій, подібних до тих, які спостерігаються при раку шкіри у людей.

"Ми повинні, безумовно, добре подумати про те, щоб просто піддавати наші руки і пальці впливу ультрафіолетового випромінювання без будь-якого захисту", — говорить доктор Шарі Ліпнер, доцент клінічної дерматології і директор відділення нігтів у Нью-Йоркській пресвітеріанській лікарні.

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Кертіс радить людям наносити навколо нігтів сонцезахисний крем широкого спектра дії, який містить цинк і титан, а також одягати УФ-рукавички з обрізаними кінчиками пальців.

За її словами, деякі салони використовують світлодіодні лампи, які не випромінюють ультрафіолету.

Ліпнер рекомендує звернутися до сертифікованого дерматолога, який може оглянути вашу шкіру на наявність будь-яких попередників раку шкіри та вилікувати їх, перш ніж вони стануть серйозними проблемами.

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