Як доглядати за волоссям влітку – важливі поради

Догляд за волоссям жінки під час миття голови. Фото: Freepik

Наше волосся дуже страждає від різних зовнішніх факторів, які псують їхній стан та зовнішній вигляд. Тому варто знати, як правильно доглядати за своїм волоссям влітку тим людям, хто живе в місті, та тим, хто поїхав на відпочинок.

Про це повідомляє косметологиня та дерматовенерологиня Ганна Кравчук в інтерв’ю ТСН.

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Щоб зробити своє волосся здоровим, варто мити голову не за графіком, а тоді, коли це знадобиться. Причому, робити це потрібно водою, температура якої є кімнатною. Раз на тиждень потрібно обирати шампунь для глибокого очищення, а раз на десять днів або на два тижні слід мити голову м’яким пілінгом або шампунем-пілінгом з кислотами.

Після миття волосся варто нанести на кончики кондиціонер або бальзам, розподіляючи його по довжині волосся на відстані в п’ять сантиметрів від коренів. Але варто знати, що перед цим треба прибрати всю воду з волосся, промокнувши його рушником.

Нанесення бальзаму на волосся після миття голови. Фото: Freepik

Змивати засіб потрібно прохолодною водою, а рушник на голові не варто тримати довше двох чи трьох хвилин, щоб не було парникового ефекту.

"Акуратно промокніть залишки води у напрямку зверху вниз, не розтираючи волосся. Не сушіть волосся гарячим повітрям. Якщо вам необхідно швидко висушити волосся або зробити укладку, вибирайте режим з холодним повітрям і користуйтеся термозахистом, щоб запобігти перетин і руйнування білка кератину", — каже фахівчиня.

Як доглядати за своїм волоссям на відпочинку?

Варто носити головні убори та після купання змивати волосся прохолодною прісною водою. Після пляжу треба помити волосся водою кімнатної температури шампунем з кератином, після чого нанести кондиціонер.

Миття волосся шампунем у душі. Фото: Freepik

"Не зав'язувати мокре волосся гумками — можна користуватися шовковою, вона не видирає і не січе волосся. Не наносити на волосся перед походом на пляж натуральні олії — у разі контакту з сонцем олія нагріває волосся, працюючи за принципом лупи. За бажання, маску з використанням олії можна зробити ввечері, раз на 2-3 дні, для живлення і відновлення волосся", — також каже лікарка.

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