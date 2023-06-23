Як доглядати за волоссям влітку – важливі поради

Як доглядати за волоссям влітку: що робити містянам і тим, хто на відпочинку
Наше волосся дуже страждає від різних зовнішніх факторів, які псують їхній стан та зовнішній вигляд. Тому варто знати, як правильно доглядати за своїм волоссям влітку тим людям, хто живе в місті, та тим, хто поїхав на відпочинок.
Про це повідомляє косметологиня та дерматовенерологиня Ганна Кравчук в інтерв’ю ТСН.
Як доглядати за своїм волоссям у місті?
Щоб зробити своє волосся здоровим, варто мити голову не за графіком, а тоді, коли це знадобиться. Причому, робити це потрібно водою, температура якої є кімнатною. Раз на тиждень потрібно обирати шампунь для глибокого очищення, а раз на десять днів або на два тижні слід мити голову м’яким пілінгом або шампунем-пілінгом з кислотами.
Після миття волосся варто нанести на кончики кондиціонер або бальзам, розподіляючи його по довжині волосся на відстані в п’ять сантиметрів від коренів. Але варто знати, що перед цим треба прибрати всю воду з волосся, промокнувши його рушником.
Змивати засіб потрібно прохолодною водою, а рушник на голові не варто тримати довше двох чи трьох хвилин, щоб не було парникового ефекту.
"Акуратно промокніть залишки води у напрямку зверху вниз, не розтираючи волосся. Не сушіть волосся гарячим повітрям. Якщо вам необхідно швидко висушити волосся або зробити укладку, вибирайте режим з холодним повітрям і користуйтеся термозахистом, щоб запобігти перетин і руйнування білка кератину", — каже фахівчиня.
Як доглядати за своїм волоссям на відпочинку?
Варто носити головні убори та після купання змивати волосся прохолодною прісною водою. Після пляжу треба помити волосся водою кімнатної температури шампунем з кератином, після чого нанести кондиціонер.
"Не зав'язувати мокре волосся гумками — можна користуватися шовковою, вона не видирає і не січе волосся. Не наносити на волосся перед походом на пляж натуральні олії — у разі контакту з сонцем олія нагріває волосся, працюючи за принципом лупи. За бажання, маску з використанням олії можна зробити ввечері, раз на 2-3 дні, для живлення і відновлення волосся", — також каже лікарка.
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