Как ухаживать за волосами летом – важные советы

Уход за волосами женщины во время мытья головы. Фото: Freepik

Наши волосы очень страдают от различных внешних факторов, которые портят их состояние и внешний вид. Поэтому стоит знать, как правильно ухаживать за своими волосами летом тем людям, кто живет в городе, и тем, кто уехал на отдых.

Об этом сообщает косметолог и дерматовенеролог Анна Кравчук в интервью ТСН.

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Чтобы сделать свои волосы здоровыми, следует мыть голову не по графику, а тогда, когда это понадобится. Причем, делать это нужно водой, температура которой является комнатной. Раз в неделю нужно выбирать шампунь для глубокой очистки, а раз в десять дней или две недели следует мыть голову мягким пилингом или шампунем-пилингом с кислотами.

После мытья волос следует нанести на кончики кондиционер или бальзам, распределяя его по длине волос на расстоянии в пять сантиметров от корней. Но следует знать, что перед этим нужно убрать всю воду из волос, промокнув их полотенцем.

Нанесение бальзама на волосы после мытья головы. Фото: Freepik

Смывать средство нужно прохладной водой, а полотенце на голове не следует держать дольше двух или трех минут, чтобы не было парникового эффекта.

"Аккуратно промокните остатки воды в направлении сверху вниз, не растирая волосы. Не сушите волосы горячим воздухом. Если вам необходимо быстро высушить волосы или сделать укладку, выбирайте режим с холодным воздухом и пользуйтесь термозащитой, чтобы предотвратить сечение и разрушение белка кератина", — говорит специалист.

Как ухаживать за своими волосами на отдыхе?

Следует носить головные уборы и после купания смывать волосы холодной пресной водой. После пляжа нужно помыть волосы водой комнатной температуры шампунем с кератином, после чего нанести кондиционер.

Мытье волос шампунем в душе. Фото: Freepik

"Не завязывать мокрые волосы резинками — можно пользоваться шелковой, она не выдирает и не рубит волосы. Не наносить на волосы перед походом на пляж натуральные масла — в случае контакта с солнцем масло нагревает волосы, работая по принципу перхоти. При желании маску с использованием масла можно сделать вечером, раз в 2-3 дня, для питания и восстановления волос", — говорит врач.

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