Ученые заявили, что один из инструментов для маникюра может повредить ДНК

Рука в лампе для маникюра. Фото: Pexels

Излучение от ламп для маникюра может повреждать ДНК. К тому же оно способно вызвать раковые мутации в клетках человека.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на исследования в журнале Nature Communications.

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Некоторые дерматологи говорят, что эта информация не является новой, когда речь идет об опасениях ультрафиолетового света из любого источника.

"Полученные результаты дополняют уже опубликованные данные о вредном влиянии (ультрафиолетового) излучения и демонстрируют прямую гибель клеток и повреждение тканей, что может привести к раку кожи", — говорит доктор Джулия Кертис, доцент кафедры дерматологии Университета штата Юта.

По данным Центра естественно-научного образования УКАР, ультрафиолетовый свет — это форма электромагнитного излучения с длиной волны от 10 до 400 нанометров.

Ультрафиолет А (от 315 до 400 нанометров), содержащийся в солнечном свете, проникает в кожу глубже и обычно используется в УФ-лампах для ногтей.

"Если вы посмотрите на то, как эти устройства представлены, они позиционируются как безопасные, и нет причин для беспокойства. Но, насколько нам известно, никто до сих пор не изучал эти устройства и то, как они влияют на человеческие клетки на молекулярном и клеточном уровнях", — отмечает автор исследования Людмила Александрова.

Ученые в своем исследовании подвергали клетки людей и мышей воздействию ультрафиолетового света и обнаружили, что 20-минутный сеанс приводит к гибели от 20 до 30% клеток.

Три последовательных 20-минутных облучения привели к гибели от 65% до 70% облученных клеток.

Оставшиеся клетки получили повреждение митохондрий и ДНК, что привело к мутациям, подобным тем, которые наблюдаются при раке кожи у людей.

"Мы должны безусловно, хорошо подумать о том, чтобы просто подвергать наши руки и пальцы воздействию ультрафиолетового излучения без какой-либо защиты", — говорит доктор Шари Липнер, доцент клинической дерматологии и директор отделения ногтей в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице.

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Кертис советует людям наносить вокруг ногтей солнцезащитный крем широкого спектра действия, содержащий цинк и титан, а также одевать УФ-перчатки с обрезанными кончиками пальцев.

По ее словам, некоторые салоны используют светодиодные лампы, не излучающие ультрафиолет.

Липнер рекомендует обратиться к сертифицированному дерматологу, который может осмотреть вашу кожу на наличие любых предшественников рака кожи и вылечить их, прежде чем они станут серьезными проблемами.

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