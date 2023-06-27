Ученые заявили, что один из инструментов для маникюра может повредить ДНК
Излучение от ламп для маникюра может повреждать ДНК. К тому же оно способно вызвать раковые мутации в клетках человека.
Об этом сообщает CNN, со ссылкой на исследования в журнале Nature Communications.
Опасность ламп для маникюра
Некоторые дерматологи говорят, что эта информация не является новой, когда речь идет об опасениях ультрафиолетового света из любого источника.
"Полученные результаты дополняют уже опубликованные данные о вредном влиянии (ультрафиолетового) излучения и демонстрируют прямую гибель клеток и повреждение тканей, что может привести к раку кожи", — говорит доктор Джулия Кертис, доцент кафедры дерматологии Университета штата Юта.
По данным Центра естественно-научного образования УКАР, ультрафиолетовый свет — это форма электромагнитного излучения с длиной волны от 10 до 400 нанометров.
Ультрафиолет А (от 315 до 400 нанометров), содержащийся в солнечном свете, проникает в кожу глубже и обычно используется в УФ-лампах для ногтей.
"Если вы посмотрите на то, как эти устройства представлены, они позиционируются как безопасные, и нет причин для беспокойства. Но, насколько нам известно, никто до сих пор не изучал эти устройства и то, как они влияют на человеческие клетки на молекулярном и клеточном уровнях", — отмечает автор исследования Людмила Александрова.
Ученые в своем исследовании подвергали клетки людей и мышей воздействию ультрафиолетового света и обнаружили, что 20-минутный сеанс приводит к гибели от 20 до 30% клеток.
Три последовательных 20-минутных облучения привели к гибели от 65% до 70% облученных клеток.
Оставшиеся клетки получили повреждение митохондрий и ДНК, что привело к мутациям, подобным тем, которые наблюдаются при раке кожи у людей.
"Мы должны безусловно, хорошо подумать о том, чтобы просто подвергать наши руки и пальцы воздействию ультрафиолетового излучения без какой-либо защиты", — говорит доктор Шари Липнер, доцент клинической дерматологии и директор отделения ногтей в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице.
Как уменьшить влияние ультрафиолета во время маникюра
Кертис советует людям наносить вокруг ногтей солнцезащитный крем широкого спектра действия, содержащий цинк и титан, а также одевать УФ-перчатки с обрезанными кончиками пальцев.
По ее словам, некоторые салоны используют светодиодные лампы, не излучающие ультрафиолет.
Липнер рекомендует обратиться к сертифицированному дерматологу, который может осмотреть вашу кожу на наличие любых предшественников рака кожи и вылечить их, прежде чем они станут серьезными проблемами.
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