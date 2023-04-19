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Как следует сажать помидоры: что нужно знать и когда это делать

19 апреля 2023 17:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно выращивать помидоры – эксперт по садоводству раскрыл секрет
Выращивание помидоров в теплице. Фото: Pexels
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Опытные садоводы рассказали о том, как правильно нужно выращивать помидоры из семян. Кроме того, специалисты рассказали о том, как правильно выбрать помидоры, что нужно знать о посеве и выращивании, а также о переносе в почву.

Об этом сообщает эксперт по садоводству по Cultivar Greenhouses Дэниел Каррузерс.

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Как правильно выбрать помидоры?

"Существуют тысячи разных сортов помидоров, поэтому трудно знать, какой выбрать для выращивания. Хорошее место для начала – подумать о том, какие сорта вы действительно любите есть и для каких блюд вы будете их использовать. Вы будете бросать свои помидоры в салат, перекусывать ими в течение дня или будете резать их для бутербродов? Выберите сорт, который вам нравится, и вы получите еще большее удовольствие от его выращивания", – говорит эксперт.

Помидоры
Выбор правильных помидоров для посадки. Фото иллюстративное: Pexels

Настоящие профессионалы выращивают помидоры из нити, которая крепится к крыше теплицы.

Если сажать помидоры на открытом воздухе, следует выбрать культуры, устойчивые к болезням. Важно помнить, что сорт должен удовлетворять условиям выращивания.

Как нужно сеять и выращивать?

Эксперт говорит, что начать выращивать помидоры можно под стеклом, поскольку высевать можно в период с конца февраля по март. Также следует выбрать более теплый климат, чтобы оградить помидоры от грибка.

Выращивание помидоров
Правильное выращивание помидоров в теплице. Фото: Pexels

"Начните с заполнения небольших горшков или поддонов компостом без торфа, водой и дайте ему стечь. После того, как вода стечет, равномерно посыпьте выбранные семена тонким слоем компоста или вермикулита. Далее высеянные семена поместите в полиэтиленовый пакет или в пропагатор с подогревом для равномерной поддержки температуры для прорастания и поставьте на солнечное место в теплице или на теплый подоконник, ожидая, пока они подрастут, не забывайте регулярно поливать семена и подкармливать органическими продуктами", – говорит специалист.

После проращивания семян нужно снять покрытие и оставить их расти в теплом месте в помещении. Когда они вырастут на минимум восемь сантиметров в высоту и там появятся первые листики, нужно сажать томаты в горшок.

Как правильно переносить в почву?

Обычно в мае можно перенести помидоры на улицу в отдельных горшках. Следует выбрать солнечное место, которое, к тому же, будет защищенным.

Помидоры
Перенос помидоров в почву. Фото: Pexels

"Продолжайте регулярно поливать и вносить удобрения, пока помидоры не будут готовы к уборке урожая. Вы узнаете, что ваши помидоры готовы к сбору, когда на кожуре плодов не останется зеленых участков. помидор созрел. Помните, что не нужно хранить помидоры в холодильнике, потому что низкая температура испортит насыщенный вкус. Храните их при комнатной температуре на кухонном столе и старайтесь съесть их в течение нескольких дней после уборки, чтобы насладиться наилучшим образом", – также добавил эксперт.

Напомним, мы писали о том, когда и как нужно садить чеснок на огороде весной.

Раньше мы рассказывали, как нужно правильно подкармливать кусты смородины.

Также мы сообщали о том, чем следует обрабатывать сад весной, чтобы защитить от вредителей и болезней.

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