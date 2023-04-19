Як правильно вирощувати помідори – експерт із садівництва розкрив секрет

Вирощування помідорів у теплиці. Фото: Pexels

Досвідчені садоводи розповіли про те, як правильно треба вирощувати помідори з насіння. Крім того, фахівці розповіли про те, як правильно обрати помідори, що потрібно знати про посів та вирощування, а також про перенос у ґрунт.

Про це повідомляє експерт із садівництва з Cultivar Greenhouses Деніел Каррузерс.

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Як правильно обрати помідори?

"Існують тисячі різних сортів помідорів, тому важко знати, який вибрати для вирощування. Хороше місце для початку – подумати про те, які сорти ви дійсно любите їсти і для яких страв ви їх використовуватимете. Ви кидатимете свої помідори в салат, перекушуватимете ними протягом дня або різатимете їх для бутербродів? Виберіть сорт, який вам подобається, і ви отримаєте ще більше задоволення від його вирощування", – каже експерт.

Вибір правильних помідорів для посадки. Фото ілюстративне: Pexels

Справжні професіонали вирощують помідори з ниткиы, яка кріпиться до даху теплиці. Якщо саджати помідори на відкритому повітрі, слід обрати культури, які будуть стійкими до хвороб. Важливо пам’ятати, що сорт повинен відповідати умовам вирощування.

Як треба посівати та вирощувати?

Експерт каже, що почати вирощувати помідори можна під склом, оскільки висівати можна у період з кінця лютого до березня. Також слід обрати більш теплий клімат, щоб захистити помідори від грибка.

Правильне вирощування помідорів у теплиці. Фото: Pexels

"Почніть із заповнення невеликих горщиків або піддонів компостом без торфу, водою та дайте йому стекти. Після того, як вода стіче, рівномірно посипте вибране насіння тонким шаром компосту або вермікуліту. Далі висіяне насіння помістіть у поліетиленовий пакет або в пропагатор з підігрівом для підтримки рівномірної температури для проростання і поставте на сонячне місце в теплиці або на тепле підвіконня, чекаючи, поки воно підросте, не забувайте регулярно поливати насіння і підгодовувати органічними продуктами", – каже спеціаліст.

Після пророщування насіння, потрібно зняти покриття та залишити їх рости у теплому місці у приміщенні. Коли вони виростуть на мінімум вісім сантиметрів у висоту і там з’являться перші листики, потрібно садити томати у горщик.

Як правильно переносити у ґрунт?

Зазвичай у травні можна перенести помідори на вулицю в окремих горщиках. Слід обрати сонячне місце, яке, до того ж, буде захищеним.

Перенесення помідорів у ґрунт. Фото: Pexels

"Продовжуйте регулярно поливати та вносити добрива, доки помідори не будуть готові до збирання врожаю. Ви дізнаєтеся, що ваші помідори готові до збору, коли на шкірці плодів не залишиться зелених ділянок. Просто відщипніть його від верхівки рослини, і воно має легко відійти, якщо помідор дозрів. Пам'ятайте, що не потрібно зберігати помідори у холодильнику, тому що низька температура зіпсує насичений смак. Зберігайте їх при кімнатній температурі на кухонному столі і намагайтеся з'їсти їх протягом кількох днів після збирання, щоб насолодитися найкращим чином", – також додав експерт.

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