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Дієвий засіб для підживлення кущів смородини: варто лише взяти це

17 квітня 2023 16:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чим варто підживлювати смородину – дієвий засіб
Спосіб вирощування та підживлення смородини. Фото: GardenersWorld.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Спеціалісти розповіли, чим краще підживити кущі смородини, щоб вони дали щедрий врожай великих ягід. Фахівці із садівництва радять знати, чим потрібно підживлювати цей вид ягід, щоб вони не були кислими на смак та не дали дрібний урожай.

Про це повідомляє портал "GardenersWorld.com"

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Смородина багатьом нагадує про дитинство своїм солодким смаком та великою користю. Ця ягода має багато корисних компонентів, які допомагають при хворобах шлунку, кишківника, серця та судин, а також зміцнюють імунітет та чистять кров людини.

Щоб кущі смородини дали щедрий урожай ягоди, варто знати, чим краще їх підживлювати. Садівники стверджують, що смородина дуже любить підживлення, тому потрібно приготувати добриво, яке буде дієвим для цієї ягоди.

Смородина
Спосіб вирощування смачної смородини. Фото: Pexels

Як приготувати добриво для смородини?

Інгредієнти для дієвого добрива такі:

  • вода;
  • сухі дріжджі;
  • цукор.

Інструкція для приготування

Спочатку потрібно взяти один літр води та додати туди 100 грамів свіжих дріжджів або 30 грамів сухих дріжджів. До цієї суміші треба додати половину стакана цукру, щоб прискорити процес бродіння, та залишити до повного розчинення.

Кусты смородины
Підживлення кущів смородини. Фото: Pexels

Потім потрібно додати чотири літри теплої води та перемішати, поставити у темне місце на три-чотири дні за кімнатної температури. Слід знати, що цю суміш потрібно час від часу помішувати. Після того, як суміш настоїться, слід додати дев’ять літрів води на один літр настою.

Що варто знати?

Слід розуміти, що не потрібно сильно поливати кущі, адже через зайву вологість смак ягід виходить кислим. Під один кущ потрібно виливати три-п’ять літрів добрива та поливати у теплу та суху погоду.

Смородина
Щедрий урожай смородини. Фото: Pexels

Також можна замість дріжджів взяти сухарі житнього хлібу та заповнити десять літрів добрива третиною цих сухарів. Цим потрібно поливати кущі смородини після того, як почнеться бродіння.

Нагадаємо, ми писали, які популярні овочі добре ростуть поруч на одній грядці.

Раніше ми розповідали, як правильно потрібно поливати огірки, щоб вони дали щедрий врожай.

Також ми повідомляли, чим та як потрібно поливати моркву, щоб урожай вийшов щедрим.

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