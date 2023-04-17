Чем стоит подкармливать смородину – эффективное средство

Способ выращивания и подкормки смородины. Фото: GardenersWorld.com

Специалисты рассказали, чем лучше подкормить кусты смородины, чтобы они дали обильный урожай крупных ягод. Специалисты по садоводству советуют знать, чем нужно подкармливать этот вид ягод, чтобы они не были кислыми по вкусу и не дали мелкий урожай.

Об этом сообщает портал "GardenersWorld.com"

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Смородина многим напоминает о детстве своим сладким вкусом и пользой. Эта ягода имеет много полезных компонентов, которые помогают при заболеваниях желудка, кишечника, сердца и сосудов, а также укрепляют иммунитет и чистят кровь человека.

Чтобы кусты смородины дали щедрый урожай ягоды, следует знать, чем лучше их подкармливать. Садоводы утверждают, что смородина очень любит подкормку, поэтому нужно приготовить удобрение, которое будет действенным для этой ягоды.

Способ выращивания вкусной смородины. Фото: Pexels

Как приготовить удобрение для смородины?

Ингредиенты для действенного удобрения таковы:

вода;

сухие дрожжи;

сахар.

Инструкция по приготовлению

Сначала нужно взять один литр воды и добавить туда 100 грамм свежих дрожжей или 30 грамм сухих дрожжей. К этой смеси нужно добавить половину стакана сахара, чтобы ускорить процесс брожения, и оставить до полного растворения.

Подкормка кустов смородины. Фото: Pexels

Затем нужно добавить четыре литра теплой воды и перемешать, поставить в темное место на три-четыре дня при комнатной температуре. Следует знать, что эту смесь необходимо время от времени помешивать. После того, как смесь настоится, следует добавить девять литров воды на один литр настоя.

Что следует знать?

Следует понимать, что не нужно сильно поливать кусты, ведь из-за излишней влажности вкус ягод получается кислым. Под один куст нужно выливать три-пять литров удобрения и поливать в теплую и сухую погоду.

Щедрый урожай смородины. Фото: Pexels

Можно вместо дрожжей взять сухари ржаного хлеба и заполнить десять литров удобрения третью этих сухарей. Этим нужно поливать кусты смородины после того, как начнется брожение.

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