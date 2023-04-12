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Как правильно выращивать свеклу и морковь: после этого овощи будут расти, как на дрожжах

12 апреля 2023 17:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно выращивать морковь и свеклу – советы садоводов
Выращивание свеклы на огороде. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Садоводы с опытом рассказали о том, как правильно выращивать свеклу и морковь, чтобы они не были горькими на вкус. По словам специалистов, важно не использовать органические удобрения и правильно выбирать место для посадки, также следует знать, чем их подкармливать и как убирать урожай.

Об этом сообщает портал "Do not Disturb Gardening"

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Чтобы урожай получился вкусным и здоровым, важно помнить несколько правил.

Не используйте навоз

При выращивании моркови и свеклы важно не использовать органические удобрения, прежде всего, навоз. Дело в том, что в его состав входит большое количество азота, из-за чего вкус моркови и свеклы может испортиться.

Морковь и буряк

Кроме того, избыточное количество азота может деформировать плоды и изменить цвет.

Выбирайте подходящее место на огороде

Важно помнить, что корнеплоды очень любят почву, которая имеет нейтральную реакцию, и много солнца. Поэтому кислую землю нужно нейтрализовать известью и выбрать часть огорода, где нет тени. Следует выбирать неистощенную почву, которая перед посадкой отдохнула три-четыре года.

Посадка моркови и бураков.

Также можно выбрать место на огороде, где в прошлом году выращивались ранние культуры. В таком случае нужно будет внести заранее все вещества, необходимые для выращивания, а весной высадить корнеплоды.

Питайте корнеплоды правильно

Садоводы рекомендуют выбирать нитроаммофоску или удобрения с фосфором, калием и другими компонентами. Их нужно добавлять в то время, когда плод только нарастает и начинает формироваться, как правило, этот период – это с июля по август.

Морковь и буряк

Чтобы приготовить правильный раствор, нужно взять 30-40 г нитроаммофоски, добавляя туда десять литров воды. Этим нужно подливать корнеплоды под корни.

Правильно убирайте урожай

Не стоит держать корнеплоды долгое время в земле, потому что они станут старыми, перезревшими и с испорченным вкусом. Поэтому важно отслеживать состояние растений и собирать урожай.

Напомним, мы писали, что нужно сделать с орхидеей в апреле, чтобы она выросла хорошей.

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